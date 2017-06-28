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ABD Genelkurmay Başkanı Orgeneral Dunford Afganistan'da

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ABD Genelkurmay Başkanı Orgeneral Dunford Afganistan'da
ABD Genelkurmay Başkanı Orgeneral Joseph Dunford resmi temaslarda bulunmak üzere Afganistan'ın başkenti Kabil'e gitti.

Dunford'un ülkedeki ABD birliklerini ziyaret etmesinin ardından Afganistan Devlet Başkanı Eşref Gani ile görüşeceği bildirildi.

İkilinin görüşmede Afganistan'daki güvenlik durumu ve ABD'nin yeni Afganistan stratejisinin ele alınacağı kaydedildi.

Afganistan Savunma Bakanlığı Sözcü Yardımcısı Muhammad Radmaniş, yaptığı açıklamada, Orgeneral Dunford'un Afganistan Savunma Bakanlığı yetkilileriyle yapacağı görüşmede ülkedeki son durumun ele alınacağını bildirdi.

Afganistan'a ilave asker gönderilmesini de öngören ABD'nin yeni stratejisinin gelecek haftalarda açıklanması bekleniyor.

 

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