ABD Genelkurmayından Çin'e Trump güvencesi

ABD Genelkurmay Başkanı Orgeneral Mark Milley'in Donald Trump'ın başkanlığının son döneminde Çinli mevkidaşını iki kez telefonla arayarak Trump'ın olası fevri eylemlerine karşı güvence verdiği belirtildi.

ABD Genelkurmay Başkanı Orgeneral Mark Milley'in Donald Trump'ın başkanlığının son döneminde Çinli mevkidaşını iki kez telefonla arayarak Trump'ın olası fevri eylemlerine karşı güvence verdiği belirtildi.

Washington Post'a çalışan ünlü araştırmacı gazeteci Bob Woodward ile Robert Costa'nın yazdığı "Peril" (Tehlike) adlı kitapta yer alan bilgilere göre Milley ile Çin Genelkurmay Başkanı Li Zuocheng arasındaki ilk görüşme ABD'deki başkanlık seçiminden dört gün önce 30 Ekim'de, ikinci görüşme ise ABD Kongresine Trump taraftarları tarafından yapılan baskından iki gün sonra 8 Ocak'ta gerçekleşti.

Milley'in Çinli mevkidaşına ABD'nin Çin'e saldırmayacağı güvencesi verdiği, hatta bir saldırı durumunda kendisini önceden uyaracağını söylediği belirtiliyor.

"Saldırı olursa önceden haber vereceğim"

Associated Press haber ajansının önümüzdeki hafta piyasaya çıkacak kitaptan yaptığı alıntıya göre Milley ilk telefon görüşmesinde Çinli mevkidaşına "Amerikan yönetiminin istikrarlı bir durumda olduğu ve her şeyin yolunda olduğu" güvencesi verdiği, "Size karşı herhangi bir saldırıda ya da kinetik operasyonda bulunmayacağız. Bir saldırı yapılacak olursa önceden zamanında size haber vereceğim. Sürpriz bir saldırı olmayacak" dediği kaydedildi.

Milley'in ikinci telefonunun ise 6 Ocak'ta ABD Kongresine yapılan baskın sonrasında Çin'de oluşan endişeyi giderme amacı taşıdığı belirtiliyor. Kitapta, Milley'in Çinli mevkidaşına "Yüzde 100 istikrarlı durumdayız. Her şey yolunda. Ancak demokrasi bazen dağınık hale gelebiliyor" dediği, ancak Li Zuocheng'in endişelerini gidermede güçlük çektiği ifade ediliyor.

Eski ABD Başkanı Donald Trump Çin Devlet Başkanı Şi Cinping ile.

Nükleer saldırı endişesi

Kitapta Milley'in Hint-Pasifik Komutanlığına Asya-Pasifik bölgesindeki planlı askeri tatbikatların ertelenmesi çağrısı yaptığı, ayrıca üst düzey askeri yetkililerden Trump'ın nükleer silahları kullanma emri vermesi durumunda kendisini haberdar edeceklerine dair yemin etmelerini istediği kaydedildi.

ABD Genelkurmay Başkanı'nın 6 Ocak'taki baskının ardından aralarında İngiltere, Rusya ve Pakistan'ın da bulunduğu başka ülkelerin genelkurmay başkanlarıyla da benzer telefon görüşmeleri gerçekleştirdiği, ABD yönetiminin güçlü olduğu ve her şeyin kontrol altında olduğu mesajı verdiği belirtiliyor.

Milley'in Trump'ın atabileceği olası fevri adımlarla ilgili endişelerini Merkezi Haber Alma Teşkilatı (CIA) ve Ulusal Güvenlik Ajansı (NSA) yöneticileriyle de paylaştığı kaydediliyor.

Trump'tan sert tepki

Kitaptan bölümlerin ilk olarak Washington Post gazetesinde yayımlanmasının ardından açıklama yapan eski Başkan Donald Trump ise sert tepki göstererek haberlerin doğru olması durumunda bunun vatana ihanet anlamına geleceğini söyledi.

Milley için "budala" kelimesini kullanan Trump, Çin'e saldırmayı hiçbir zaman düşünmediğini savunarak "Başkan'ın arkasından Çinli mevkidaşı ile anlaşmak, saldırı durumunda kendisine haber vereceğini söylemek nedeniyle vatana ihanetten yargılanacaktır. Milley'e karşı derhal harekete geçilmelidir" dedi.