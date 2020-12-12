ABD Gıda ve İlaç Dairesi, Pfizer/BioNTech aşısına acil kullanım onayı verdi

ABD Gıda ve İlaç Dairesi(FDA), Pfizer ve BioNTech'in geliştirdiği yeni tip Koronavirüs (Covid19) aşısına acil kullanım izni verdiklerini duyurdu.

ABD Gıda ve İlaç Dairesi(FDA), Pfizer ve BioNTech'in geliştirdiği yeni tip Koronavirüs (Covid19) aşısına acil kullanım izni verdiklerini duyurdu.

ABD'de ilk aşılanmaların günler içinde başlaması bekleniyor.

Yüzde 95 oranında etkili olduğu açıklanan aşı ABD'de acil kullanım onayı alan ilk Koronavirüs aşısı oldu. FDA'nın kararına göre aşı 16 yaşın üstündekilere yapılabilecek.

ABD'de aşılamanın birinci etabında 2.9 milyon doz kullanacağı açıklanırken, bunların öncelikle sağlık çalışanları ve bakım evlerindeki yaşı ilerlemiş vatandaşlara verilmesi bekleniyor.

BioNTech firmasının CEO'su Prof. Dr. Uğur Şahin, "Onayın şu an verilmiş olmasının çok önemli olduğunu" ifade etti.

Bazı eyaletlerin sağlık sistemleri, ilk aşıları pazartesi yapmayı planladığını bildirdi. Moderna'nın Koronavirüs aşısına da onay verilirse bu ay milyonlarca ABD'li aşılanabilir.

Pfizer/BioNTech aşısının kullanımına ilk olarak aralık ayının başında Britanya onay vermişti. Birleşik Krallık'ta aşılamalar salı günü başladı. Aşıyı onaylayan bir başka ülke olan Kanada'da da aşılamanın gelecek hafta başlaması planlanıyor.

Bahreyn ve Meksika da Pfizer/BioNTech aşısının kullanımına onay verdi.

ABD Başkanı Donald Trump, Twitter üzerinden paylaştığı bir videoda FDA'nın kararı konusunda mutluluğunu dile getirirken pandemi için Çin'i suçladı. Trump, "ABD, dünyada tasdik edilebilir derecede güvenli ve onaylı aşıyı üreten ilk ülke oldu. Bugünün başarısı, ABD'nin sınırsız potansiyelinin bir hatırlatıcısıdır" ifadelerini kullandı.

ABD'de hükûmet şu ana kadar Pfizer'dan 100 milyon doz aşı sipariş etti. Bu, 50 milyon kişiyi aşılamak için yeterli. Ülkede şu ana kadar yaklaşık 16 milyon vaka görüldü ve 295 binden fazla insan hayatını kaybetti.