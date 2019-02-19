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ABD, güney Kıbrıs'a ambargoyu kaldırıyor

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Mart ayında Rum Lİderı Nikos Anastasiadis’in Washington ziyareti ile ABD, Kıbrıs Cumhuriyeti’ne uyguladığı askeri ambargoyu kaldırmaya hazırlanıyor. Moskova bu yakınlaşmaya tepkili.
ABD, güney Kıbrıs'a ambargoyu kaldırıyor

ABD Kıbrıs özelinde Doğu Akdeniz bölgesini ilgilendiren önemli bir adımı gerçekleştirmeye hazırlanıyor. Lefkoşa’dan edinilen son bilgilere göre mart ayı sonrasında ABD, halihazırda Kıbrıs Cumhuriyeti’ne uyguladığı askeri ambargoyu kaldırmaya hazırlanıyor.

Mart ayında Kıbrıs Cumhurbaşkanı Nikos Anastasiadis’in Washington’u ziyaret etmesi bekleniyor. Bu ziyaret çerçevesinde Rum tarafı ABD yetkilileriyle üst düzeyde temaslar gerçekleştirecek. Bu toplantılarda ambargo meselesinin etraflı bir şekilde masaya yatırılması bekleniyor. Bu toplantıların sonucunda Washington askeri ambargoların feshi için düğmeye basacak.

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