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ABD, Güney Kıbrıs’ı “State Partnership Programı"na aldı

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ABD Dışişleri Bakanlığı, silah ambargosunu kaldırma kararının ardından Güney Kıbrıs’ı “State Partnership” programına dahil ettiğini açıkladı.
ABD, Güney Kıbrıs’ı “State Partnership Programı"na aldı

ABD Dışişleri Bakanlığı, silah ambargosunu kaldırma kararının ardından Güney Kıbrıs’ı “State Partnership” programına dahil ettiğini açıkladı,

Kıbrıs Rum Savunma Bakanı Haralambos Petridis gelişmeyi ve bundan duyduğu memnuniyeti sosyal medya hesabında paylaştı.

Alihtia haberi birinci sayfasından  “Kıbrıs Cumhuriyeti Resmen ‘State Partnership’te… Millî Muhafız Ordusu’nun Caydırıcılık Kabiliyetinin Önemli Ölçüde Güçlenmesi Bekleniyor” başlıklı haberinde verdi. 

Gazete, Kıbrıs Rum Savunma Bakanı Haralambos Petridis’in, ABD Dışişleri Bakanlığı’nın Güney Kıbrıs’ın “State Partnership” programına dahil ettiği ve ABD Savunma Bakanlığı’nın RMMO’nun ABD Ulusal Muhafızları ile işbirliğinin başladığı ilanını, 1 Ekim Cumartesi gecesi özel twitter hesabından yaptığı kutlama paylaşımıyla duyurduğunu yazdı.

Gazete, gelişmeden memnuniyet duyan Rum yönetiminin, ABD ile askerî işbirliği ve Rum Millî Muhafız Ordusu’nun (RMMO) “caydırıcılık kabiliyetinin” daha da güçlenmesi beklentisinde olduğunu yazdı.

Gazete, Türkiye Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan’ın silah ambargosunu kaldırma kararının geri alınmasını istediği açıklamasından 2 gün sonra cereyan eden bu gelişmenin, Erdoğan’ın taleplerinin “boşa çıkması” anlamına geldiği yorumunda bulundu.

Habere göre, ABD Dışişleri Bakan Antony Blinken, 1 Ekim nedeniyle yaptığı açıklamada, “Kıbrıs halkının, Doğu Akdeniz bölgesindeki refah için oynadığı role” işaret ederek, ABD’nin, “Kıbrıs’ın iki bölgeli, iki toplumlu, siyasi eşitliği olan federasyon olarak yeniden birleşmesine” destek verdiğini belirtti. Açıklamada, ABD’nin, ekonomik, kültürel, eğitim ve güvenlik bağları aracılığıyla ABD ile Güney Kıbrıs arasındaki “artan ilişkilerin önümüzdeki yıl derinleşmeye devam etmesini arzuladığı” da kaydedildi.

ABD Dışişleri Bakanlığı açıklamasında, ABD Savunma Bakanlığı Uluslararası Güvenlik işlerinden sorumlu Bakan Yardımcısı Celeste A. Wallander’in Güney Kıbrıs’ın ABD’deki büyükelçisi Marios Lisiotis’le görüşmesinde,  ABD Ulusal Muhafızları Ofisi’nin devlet ortaklıkları programına katılım çerçevesinde Güney Kıbrıs’ın New Jersey Ulusal Muhafızları ile işbirliğinin resmen ilan edildiği kaydedildi.

Politis haberi “Millî Muhafız Ordusu’nun Pentagon İle İşbirliği… Pentagonun Tayyip Erdoğan’a Cevabı” başlığı altında geniş ölçekte aktardı.

Gazete ABD Savunma Bakanlığı’nın, Güney Kıbrıs’ın “State Partnership programına” katılmasından sonra RMMO ile askerî işbirliğinin başladığı ilanının, Güney Kıbrıs’a uygulanan silah ambargosunun kaldırılmasından ve F-16 savaş uçaklarının Türkiye’ye, Yunanistan’a karşı kullanılmayacağı gibi ağır şartlar dayatılmasının ardından gerçekleştiğine dikkat çekti.

Rum Savunma Bakanı Haralambos Petridis’le birlikte RMMO Komutanı Korgeneral Dimokritos Zervakis’in de iki taraf arasında, RMMO’nun “caydırıcılık kabiliyetinin güçlenmesine katkıda bulunacak askerî işbirliğinin önemli ölçüde genişlemesinden” söz ettiği belirtildi. Gazete Pentagon’un bu açıklamasının Ankara’dan yeni tepkiler gelmesinin beklendiğini yazdı.

Haravgi haberi “ABD Kıbrıs İle Askerî İş birliğini Derinleştiriyor” başlığı altında özetledi. ABD’nin Güney Kıbrıs’la askerî işbirliğinin “Kıbrıs’ı ABD’nin Doğudaki ‘düşmanlarına yönelik sıçrama tahtası halinde getiren'  Rubio-Menendez yasası ile başladığını" yazan gazeteye göre, aynı yasa çerçevesine Güney Kıbrıs’ın aşamalı olarak Rus askerî teçhizatından koparılması için yönlendirmeler de yer aldı. Haberde, Larnaka’daki CYCLOPS eğitim merkezinin de iki taraf arasındaki işbirliğinin derinleştirilmesinin bir parçası olduğu hatırlatıldı.

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