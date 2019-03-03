'ABD, Güney Kore ile askeri tatbikat planını durduracak'

ABD Başkanı Donald Trump ve Kore Demokratik Halk Cumhuriyeti (KDHC) lideri Kim Jong-un arasında anlaşmasız sonuçlanan görüşmenin ardından ABD'nin Güney Kore ile gerçekleştirdiği ortak askeri tatbikatları durduracağı öne sürüldü.

Geçtiğimiz gün Vietnam'da bir araya gelen ABD Başkanı Donald Trump ve Kore Demokratik Halk Cumhuriyeti (KDHC) lideri Kim Jong-un görüşmesinin ardından ABD'nin Güney Kore ile ortak gerçekleştirdiği askeri tatbikatları durduracağı öne sürüldü.

NBC News'e konuşan ABD’li yetkililer, Washington ve Seul’ün ortak askeri tatbikatları durdurmaya kararlı olduğunu belirtti. Her yıl ilkbaharda düzenlene ortak tatbikatın sonlandırılması konusunda ABD ve Güney Kore'nin kararlı olduğu aktarıldı. İki gün önce Vietnam'da gerçekleşen Trump ve Kim arasındaki görüşmenin anlaşmasız sonuçlandığı duyurulmuştu. Daha önce anlaşma gereği askıya alınan tatbikatlar hakkındaki haberin, olumsuz geçtiği belirtilen görüşmenin hemen ardından gelmesi dikkat çekti.

Ancak Haziran ayında Singapur’da Trump ve Kim arasındaki ilk zirveden bu yana ABD ve Güney Kore ortak tatbikatlarını iptal etmişti. Söz konusu tatbikatların maliyetinden "yakınan" Trump, daha önce gerçekleştirilen tatbikatlara Güney Kore’den 200 bin, ABD’den 30 bin asker katıldığını belirtmişti.