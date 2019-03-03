  • BIST 103.267
  • Altın 223,513
  • Dolar 5,3756
  • Euro 6,1210
  • Lefkoşa 14 °C
  • Mağusa 15 °C
  • Girne 14 °C
  • Güzelyurt 12 °C
  • İskele 15 °C
  • İstanbul 8 °C
  • Ankara 10 °C
SON DAKİKAKıbrıs'ta domuz gribi can almaya devam ediyor

'ABD, Güney Kore ile askeri tatbikat planını durduracak'

» »
ABD Başkanı Donald Trump ve Kore Demokratik Halk Cumhuriyeti (KDHC) lideri Kim Jong-un arasında anlaşmasız sonuçlanan görüşmenin ardından ABD'nin Güney Kore ile gerçekleştirdiği ortak askeri tatbikatları durduracağı öne sürüldü.
'ABD, Güney Kore ile askeri tatbikat planını durduracak'

Geçtiğimiz gün Vietnam'da bir araya gelen ABD Başkanı Donald Trump ve Kore Demokratik Halk Cumhuriyeti (KDHC) lideri Kim Jong-un görüşmesinin ardından ABD'nin Güney Kore ile ortak gerçekleştirdiği askeri tatbikatları durduracağı öne sürüldü.

NBC News'e konuşan ABD’li yetkililer, Washington ve Seul’ün ortak askeri tatbikatları durdurmaya kararlı olduğunu belirtti. Her yıl ilkbaharda düzenlene ortak tatbikatın sonlandırılması konusunda ABD ve Güney Kore'nin kararlı olduğu aktarıldı. İki gün önce Vietnam'da gerçekleşen Trump ve Kim arasındaki görüşmenin anlaşmasız sonuçlandığı duyurulmuştu. Daha önce anlaşma gereği askıya alınan tatbikatlar hakkındaki haberin, olumsuz geçtiği belirtilen görüşmenin hemen ardından gelmesi dikkat çekti.

Ancak Haziran ayında Singapur’da Trump ve Kim arasındaki ilk zirveden bu yana ABD ve Güney Kore ortak tatbikatlarını iptal etmişti. Söz konusu tatbikatların maliyetinden "yakınan" Trump, daha önce gerçekleştirilen tatbikatlara Güney Kore’den 200 bin, ABD’den 30 bin asker katıldığını belirtmişti.

  • Yorumlar 0
  • Facebook Yorumları 0
UYARI: Küfür, hakaret, rencide edici cümleler veya imalar, inançlara saldırı içeren, imla kuralları ile yazılmamış,
Türkçe karakter kullanılmayan ve büyük harflerle yazılmış yorumlar onaylanmamaktadır.
Bu habere henüz yorum eklenmemiştir.
SON EKLENEN GALERİLER
Diğer Haberler
  • ABD'nin Venezuela tasarısına Rusya ve Çin'den veto01 Mart 2019 Cuma 12:45
  • Ukrayna’da başkanlık seçimleri öncesi yolsuzluk iddiaları01 Mart 2019 Cuma 12:39
  • Sarhoş Rus denizci, Güney Kore'deki köprüyü deldi01 Mart 2019 Cuma 12:39
  • Pakistan İslam İşbirliği Teşkilatı toplantısını 'Hindistan' sebebiyle boykot edecek01 Mart 2019 Cuma 12:38
  • Hindistan uçakları Pakistan'da boş araziyi mi bombaladı?01 Mart 2019 Cuma 12:32
  • Pakistan'dan Hindistan'a "İyi niyet göstergesi"01 Mart 2019 Cuma 10:29
  • Ceyş-i Muhammed: Pakistan ile Hindistan geriliminin odağındaki cihatçı örgüt28 Şubat 2019 Perşembe 18:21
  • Pakistan'a ait bir F-16, sınırda Hindistan tarafından düşürüldü.28 Şubat 2019 Perşembe 16:54
  • Vietnam'daki Kuzey Kore- ABD zirvesinde ilk gün: Kim ilk kez Batılı bir gazetecinin sorusunu yanıtladı28 Şubat 2019 Perşembe 09:23
  • Savaş uçağı düştü! İki ülke arasında gerilim çok tırmandı27 Şubat 2019 Çarşamba 22:16
    • YAZARLAR
    SON DAKİKA HABERLER
    FOTO GALERİ
    12345678
    VİDEO GALERİ
    12345678
    ÇOK OKUNANLAR
    Tüm Hakları Saklıdır © 2014 Detay Kıbrıs | İzinsiz ve kaynak gösterilmeden yayınlanamaz.
    Tel : +90 392 444 79 79 Faks : +90 392 227351
    Haber Scripti