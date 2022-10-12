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ABD Hazine Bakanlığından kripto para borsası Bittrex’e 53 milyon dolarlık para cezası

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ABD Hazine Bakanlığı, belirli ülkelere yönelik yaptırımları ve kara para aklamayla mücadeleye yönelik yasaları ihlal ettiği gerekçeleriyle kripto para borsası Bittrex'in toplam 53 milyon dolarlık para cezasına çarptırıldığını bildirdi.
ABD Hazine Bakanlığından kripto para borsası Bittrex’e 53 milyon dolarlık para cezası

Bakanlıktan yapılan açıklamada, Bittrex’in Yabancı Varlıkları Kontrol Ofisi (OFAC) ile 24 milyon dolar ve Mali Suçları Araştırma Ağı (FinCEN) ile 29 milyon dolar karşılığında anlaşmaya gittiği aktarıldı.

Açıklamada, OFAC ve FinCEN tarafından yapılan soruşturmalar sonucunda şirketin birden fazla yaptırımı ve kara para aklamayı önlemeye yönelik yasaları ihlalinin tespit edildiği, Bittrex’in Kırım, Küba, İran, Sudan ve Suriye olmak üzere ABD yaptırımlarının uygulandığı bölgelerde bulunan kişilerin 2014-2017’de kripto işlemi yapmak için platformu kullanmalarını engellemekte başarısız olduğu belirtildi.

Şirketin Şubat 2014’ten Aralık 2018’e kadar etkili bir kara para aklama karşıtı program sürdüremediğinin de tespit edildiğinin altı çizilen açıklamada, Bittrex’in sunduğu ürün ve hizmetlerle ilgili riskleri uygun şekilde ele alamadığı bildirildi. 

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