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ABD Hazine Bakanlığı’ndan kripto para hamlesi

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ABD Hazine Bakanlığı, ABD Başkanı Joe Biden'ın Amerikan Aileler Planı için hazırlanan vergi uyumluluğu planına ilişkin raporunu yayınladı.
ABD Hazine Bakanlığı’ndan kripto para hamlesi

ABD Hazine Bakanlığı, vergi uyumluluğuna ilişkin raporunu yayınladı. Kripto para birimlerinin vergi kaçakçılığı da dahil olmak üzere genel olarak yasa dışı faaliyetleri kolaylaştırarak önemli bir tespit sorunu oluşturduğuna dikkat çekildi.

Raporda, işletme gelirinin nispeten küçük bir bölümünü oluşturmasına rağmen kripto para işlemlerinin gelecek 10 yılda öneminin artmasının muhtemel olduğu vurgulandı.

10 BİN DOLARDAN FAZLASI İÇİN...

Raporda, nakit işlemlerde olduğu gibi işletmelere gönderilen ve adil piyasa değeri 10 bin dolardan fazla olan kripto varlıkların bildirilmesi önerisi yer aldı.

Öte yandan raporda, 2019'da yaklaşık 600 milyar dolar olan vergi açığının ele alınmazsa gelecek 10 yılda yaklaşık 7 trilyon dolara yükselmesinin beklendiği kaydedildi.

Raporda, Biden yönetiminin vergi uyum gündeminde yer alan girişimlerle gelecek 10 yılda 700 milyar dolarlık ek vergi gelirinin öngörüldüğü aktarıldı.

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