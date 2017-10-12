ABD heyeti vize krizi için Türkiye'ye geliyor

Başbakan Yardımcısı ve Hükümet Sözcüsü Bekir Bozdağ, Türkiye ile ABD temsilcilerinin diplomatik krizi çözmek için bir araya geleceğini açıkladı.

Türk ve ABD'li yetkililer, Ankara'da bir araya gelerek iki ülke arasındaki vize krizine çözüm arayacak.

Yetkililerin gerçekleştireceği görüşmelerle ilgili bilgi veren Başbakan Yardımcısı ve Hükümet Sözcüsü Bekir Bozdağ, Türkiye ile ABD'nin vize işlemlerini karşılıklı olarak askıya almasına ilişkin, "İki ülke arasında, temsilcilerin bir araya gelip bu konu üzerinde çalışmaları kararı alındı ve bu karar gereği önümüzdeki günlerde bir araya gelinecek, çalışılacak ve sonucuna göre de bir adım atılacaktır" dedi.

Türk medyasında çıkan haberlere göre, Ankara'ya gidecek ABD heyetine Dışişleri Bakanlığı Müsteşar Yardımcısı Johnathan Cohen başkanlık edecek.

Bozdağ, Habertürk televizyonunda katıldığı bir programda yaptığı açıklamada, tutuklu ABD İstanbul Başkonsolosluğu çalışanı Metin Topuz'un durumuyla ilgili olarak da, "Şüphelinin hem polisteki hem de savcılıktaki ifadesi avukatı huzurunda alınmıştır. Bugüne kadar benim aldığım bilgiye göre herhangi bir avukat görüşme talebi, ifade sırasında hazır bulunan avukat dışında, bir görüşme talebi olmamış. Aileden de bir görüşme talebi olmamış. Ailesine de görüşme hakları bulunduğu savcılık tarafından ayrıca bildirilmiştir. Burada büyükelçilik çalışanın avukatıyla, ailesiyle görüşmesine herhangi bir engel yoktur" dedi.

Kalın: Amerikalıların teklifini aldık

AA'nın haberine göre, Cumhurbaşkanlığı Sözcüsü İbrahim Kalın da gazetecilere yaptığı açıklamada, “Cumhurbaşkanımızın da talimatları çerçevesinde bu konunun çözülmesiyle ilgili Amerikalıların teklifini aldık. Bunu değerlendireceğiz, detaylı bir şekilde buna bakacağız” diye konuştu.

“Bizim açımızdan aslında ortada karmaşık bir tablo yok” diyen Kalın, “Türkiye’de devam eden bir yargı süreci var. Bu kişilerle ilgili ifadeler, sorgulamalar devam ediyor. Bırakın yargı konuyla ilgili gerekli kararını versin” dedi. Kalın, ABD ya da başka ülkelerin Türkiye’deki yargı süreçlerine saygı duymak zorunda olduğunu söyledi.

Kriz sonrası ilk görüşme

İki ülke dışişleri bakanları vize krizi sonrası ilk görüşmeyi telefon üzerinden dün gerçekleştirmişti. ABD Dışişleri Bakanı Rex Tillerson bu yıl tutuklanan iki konsolosluk çalışanı hakkında Türk hükümetine kanıt sunma çağrısında bulunmuştu.

Ankara-Washington arasındaki ilişkiler ABD'nin İstanbul Başkonsolosluğu'nda görevli Topuz'un Gülen yapılanmasına ilişkin soruşturma kapsamında tutuklanmasıyla gerildi. İki ülke karşılıklı olarak vize işlemlerini askıya aldı.