 Detay Kıbrıs Gazetesi Bugün
  • BIST 105.100
  • Altın 152,742
  • Dolar 3,6625
  • Euro 4,3439
  • Lefkoşa 27 °C
  • Mağusa 27 °C
  • Girne 27 °C
  • Güzelyurt 25 °C
  • İskele 27 °C
  • İstanbul 19 °C
  • Ankara 16 °C
SON DAKİKAKatalan Bölge Başkanı, Bağımsızlığı askıya almayı önerdi

ABD heyeti vize krizi için Türkiye'ye geliyor

» »
ABD heyeti vize krizi için Türkiye'ye geliyor
Başbakan Yardımcısı ve Hükümet Sözcüsü Bekir Bozdağ, Türkiye ile ABD temsilcilerinin diplomatik krizi çözmek için bir araya geleceğini açıkladı.

Türk ve ABD'li yetkililer, Ankara'da bir araya gelerek iki ülke arasındaki vize krizine çözüm arayacak.

Yetkililerin gerçekleştireceği görüşmelerle ilgili bilgi veren Başbakan Yardımcısı ve Hükümet Sözcüsü Bekir Bozdağ, Türkiye ile ABD'nin vize işlemlerini karşılıklı olarak askıya almasına ilişkin, "İki ülke arasında, temsilcilerin bir araya gelip bu konu üzerinde çalışmaları kararı alındı ve bu karar gereği önümüzdeki günlerde bir araya gelinecek, çalışılacak ve sonucuna göre de bir adım atılacaktır" dedi.

Türk medyasında çıkan haberlere göre, Ankara'ya gidecek ABD heyetine Dışişleri Bakanlığı Müsteşar Yardımcısı Johnathan Cohen başkanlık edecek.

Bozdağ, Habertürk televizyonunda katıldığı bir programda yaptığı açıklamada, tutuklu ABD İstanbul Başkonsolosluğu çalışanı Metin Topuz'un durumuyla ilgili olarak da, "Şüphelinin hem polisteki hem de savcılıktaki ifadesi avukatı huzurunda alınmıştır. Bugüne kadar benim aldığım bilgiye göre herhangi bir avukat görüşme talebi, ifade sırasında hazır bulunan avukat dışında, bir görüşme talebi olmamış. Aileden de bir görüşme talebi olmamış. Ailesine de görüşme hakları bulunduğu savcılık tarafından ayrıca bildirilmiştir. Burada büyükelçilik çalışanın avukatıyla, ailesiyle görüşmesine herhangi bir engel yoktur" dedi.

Kalın: Amerikalıların teklifini aldık

AA'nın haberine göre, Cumhurbaşkanlığı Sözcüsü İbrahim Kalın da gazetecilere yaptığı açıklamada, “Cumhurbaşkanımızın da talimatları çerçevesinde bu konunun çözülmesiyle ilgili Amerikalıların teklifini aldık. Bunu değerlendireceğiz, detaylı bir şekilde buna bakacağız” diye konuştu.

“Bizim açımızdan aslında ortada karmaşık bir tablo yok” diyen Kalın, “Türkiye’de devam eden bir yargı süreci var. Bu kişilerle ilgili ifadeler, sorgulamalar devam ediyor. Bırakın yargı konuyla ilgili gerekli kararını versin” dedi. Kalın, ABD ya da başka ülkelerin Türkiye’deki yargı süreçlerine saygı duymak zorunda olduğunu söyledi.

Kriz sonrası ilk görüşme

İki ülke dışişleri bakanları vize krizi sonrası ilk görüşmeyi telefon üzerinden dün gerçekleştirmişti. ABD Dışişleri Bakanı Rex Tillerson bu yıl tutuklanan iki konsolosluk çalışanı hakkında Türk hükümetine kanıt sunma çağrısında bulunmuştu.

Ankara-Washington arasındaki ilişkiler ABD'nin İstanbul Başkonsolosluğu'nda görevli Topuz'un Gülen yapılanmasına ilişkin soruşturma kapsamında tutuklanmasıyla gerildi. İki ülke karşılıklı olarak vize işlemlerini askıya aldı.

  • Yorumlar 0
  • Facebook Yorumları 0
    UYARI: Küfür, hakaret, rencide edici cümleler veya imalar, inançlara saldırı içeren, imla kuralları ile yazılmamış,
    Türkçe karakter kullanılmayan ve büyük harflerle yazılmış yorumlar onaylanmamaktadır.
    Bu habere henüz yorum eklenmemiştir.
Diğer Haberler
  • Nate Kasırgası Orta Amerika'da 22 kişiyi öldürdü06 Ekim 2017 Cuma 09:42
  • Gelecekten geldiğini iddia eden kişi tutuklandı06 Ekim 2017 Cuma 08:30
  • Las Vegas saldırganı için neden 'terörist' terimi kullanılmıyor?04 Ekim 2017 Çarşamba 10:25
  • Las Vegas'taki silahlı saldırı: Ölü sayısı yükseldi!03 Ekim 2017 Salı 10:06
  • Las Vegas’ta konsere saldırı: 50'den fazla ölü02 Ekim 2017 Pazartesi 15:18
  • 'Trump sayemde seçildi' diyen 38 yaşındaki yalan haber yazarı ölü bulundu28 Eylül 2017 Perşembe 18:33
  • Almanya'da 14 Türk kökenli aday milletvekili seçildi25 Eylül 2017 Pazartesi 12:45
  • Son dakika... ABD savaş uçakları Kuzey Kore sınırında uçtu23 Eylül 2017 Cumartesi 21:45
  • Kuzey Kore liderinden Trump'a canlı yayında tehdit: Bedelini fazlasıyla ödeyeceksin22 Eylül 2017 Cuma 12:10
  • Erdoğan'ın ikinci Trump randevusu20 Eylül 2017 Çarşamba 14:46
    • FOTO GALERİ
    12345678
    ÇOK OKUNANLAR
    YAZARLAR
    VİDEO GALERİ
    12345678
    Tüm Hakları Saklıdır © 2014 Detay Kıbrıs | İzinsiz ve kaynak gösterilmeden yayınlanamaz.
    Tel : +90 392 444 79 79 Faks : +90 392 227351
    Haber Scripti