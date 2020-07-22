ABD, Houston'daki Çin konsolosluğunun kapatılmasını istedi

Çin Dışişleri Bakanlığı tarafından yapılan açıklamaya göre ABD hükümeti Çin'in Houston'daki konsolosluğunu kapatması için talimat verdi. Söz konusu gelişme iki ülke arasındaki ilişkilerin bozulduğunun sinyalini verdi.

Çin'in açıklamasında ABD'nin söz konusu adımı tek taraflı olarak attığı ve “Trump yönetiminin bu hatalı kararı iptal etmemesi durumunda Pekin'in sert karşı önlemlerle yanıt vereceği” dile getirildi.

Açıklamada ABD'nin diplomatik personeli taciz ettiği, Çinli öğrencileri korkuttuğu, sebep göstermeden kişisel elektrikli araçlarına el konulduğu ve göz altına alındıkları belirtildi.

Pekin'deki ABD büyükelçiliği konuya ilişkin sorulan sorulara yanıt vermedi.