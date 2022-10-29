ABD hükümeti tanımlanamayan cisimlerin uzaylı olduğunu reddetti

1940'tan beri konuşuluyorlar.... Herkes uzaylı dedi ama tanımlanamayan cisimlerle ilgili Pentagon'dan açıklama geldi.

Son yıllarda özellikle deniz kuvvetlerinin rapor ettiği UFO görüntülerinden sonra uzaylı tartışmalarını artıran tanımlanamayan cisimler için Pentagon’dan açıklama geldi. Hükümet yetkilileri, neredeyse tüm UFO gözlemlerinin hava balonları veya havadaki diğer hareketliliklerle açıklanabileceğine inandıklarını söylüyorlar.

ABD hükümeti, 1940’lara dayanan tanımlanamayan uçan cisimlerin veya UFO’ların uzaylı olduklarına dair teorileri çürütmek için onlarca yıl harcadı.

Gözlemlenen cisimler, Pentagon ve istihbarat teşkilatlarını şaşırtırken uzaylıların dünyamızı ziyaret ettiklerine dair teorileri de güçlendirdi. Ancak yetkililer, birçok olayın aslında çok daha sıradan açıklamaları olduğunu söylüyor.

Bu yılın başlarında Pentagon, uzay aracına benzeyen yeşil üçgenlerin daha önce yayınlanan videosunun, gece görüş lensleriyle fotoğraflanan dronlar olduğunu açıkladı. Askeri yetkililer, görüntülerin ne zaman ve nerede çekildiğine dair ayrıntı vermedi ancak bunların askeri manevraları gözetleme girişimi olduğunu söyledi.

Askeri yetkililer, görüntülerin diğer gezegenlerden gelen ziyaretçileri gösterdiğine dair hiçbir kanıt olmadığını söyledi.

Gizli bir belge de istihbarat teşkilatları tarafından pazartesi gününe kadar Kongre’ye teslim edilecek. Raporun, 2021’de kamuya açıklanan ve 2004 ile 2021 yılları arasında ABD hükümet kaynakları tarafından bildirilen 144 olayın neredeyse tamamının açıklanmadığını bildiren raporu güncellemesi bekleniyor.