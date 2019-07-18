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ABD Hürmüz planında NATO'dan destek bulamadı

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Hürmüz Boğazı’ndan geçen ticari gemilerin güvenliği için bölgede savaş gemilerinin sayısını artırmak isteyen ABD’nin başta Türkiye, Almanya ve Fransa olmak üzere bazı NATO müttefiklerinden destek bulamadığı bildirildi.
ABD Hürmüz planında NATO'dan destek bulamadı

ABD'nin Hürmüz Boğazı'ndan geçen ticari gemilerin korunması için Basra Körfezi'ndeki askeri varlığın artırılması girişimine NATO müttefiklerinden destek bulamadığı öne sürüldü. Alman haber ajansı dpa, ABD'li yetkililerin bu girişime destek aramak için bu hafta Brüksel'de temaslarda bulunduğunu ve NATO müttefiklerine projeyle ilgili bilgi verdiğini bildirdi. ABD'nin planının, Hürmüz Boğazı'nın daha sıkı gözlemlenmesini amaçladığı belirtiliyor.

Uluslararası petrol ticaretinin önemli rotalarından biri olan Hürmüz'de tankerler kısa bir süre önce sabotaj saldırılarına maruz kalmış, ABD de bu saldırılardan İran'ı sorumlu tutmuştu.

Yeterli destek yok

Ancak Washington'ın Brüksel'de Salı günü sunduğu girişime başta Türkiye, Almanya ve Fransa olmak üzere bazı NATO üyelerinin kuşkuyla yaklaştığı belirtiliyor. Dpa'nın NATO kaynaklarına dayandırdığı haberde söz konusu ülkelerin Basra Körfezi'ndeki savaş gemilerinin sayısının artırılmasının güvenliği sağlayacağı görüşüne katılmadığı, tam tersine bu şekilde askeri bir çatışma riskinin artacağına inandığı belirtiliyor.

Haberde ayrıca NATO içinde bu girişime sıcak bakmayan ülkelerin, ABD'yi İran'a karşı yeniden yürürlüğe soktuğu ekonomik yaptırımlarla Körfez bölgesinde tansiyonu yeniden yükseltmekle suçladığı, yaptırımlar öncesi Hürmüz'de bu tür olayların yaşanmadığını dile getirdikleri de sızan bilgiler arasında.

ABD'nin girişimine NATO'da Hollanda, Danimarka ve Norveç'in destek verdiği ifade ediliyor.

Sosyal Demokratlar karşı

Almanya'da özellikle koalisyon ortağı Sosyaldemokratların girişime karşı çıktığı, ancak hükümetin henüz kesin tavrını ortaya koymadığı kaydediliyor.

Son olarak Almanya Dışişleri Bakanlığından Salı günü yapılan açıklamada da ticari gemilerin güvenliğinin ancak sorumluluk ve bölgedeki tüm aktörlerle işbirliği içinde sağlanabileceği belirtildi. Bakanlık sözcüsü, ayrıca ABD'den kendilerine henüz somut bir talep gelmediğini de vurguladı.

Son olarak geçen hafta üç İran botunun, bir İngiliz petrol tankerinin Hürmüz Boğazı'ndan geçişini engellediği iddia edilmiş, daha öncesinde ticari gemilere sabotaj düzenlendiği gündeme gelmişti.

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