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ABD, ikisi Türkiye’den onlarca yabancı şirketi kara listeye aldı

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ABD yönetimi, Türkiye, Gürcistan, Malezya ve Çin şirketlerine yönelik bir dizi kısıtlama kararı aldı.
ABD, ikisi Türkiye’den onlarca yabancı şirketi kara listeye aldı

ABD yönetimi, Türkiye, Gürcistan, Malezya ve Çin şirketlerine yönelik bir dizi kısıtlama kararı aldı.

ABD Ticaret Bakanlığı, Türkiye, Gürcistan ve Malezya'daki bazı şirketleri, İran'ın savunma sanayisine maddi destek sağlayacak şekilde ABD menşeli ürünleri temin ettikleri veya temin etme girişiminde bulundukları iddiasıyla kara listeye aldı.

Yapılan açıklamada, bu eylemlerin ABD'nin ihracat kontrolü kurallarına aykırı olduğu kaydedildi.

CNBC'nin haberine göre kara listeye alınan kurumlar arasında Türkiye'den iki, Gürcistan'dan üç, Malezya'dan bir şirket bulunuyor.

ÇİNLİ ŞİRKETLERE TİCARET KISITLAMASI

Joe Biden yönetimi, aralarında drone sektörünün en büyük şirketlerinden DJI’ın da bulunduğu 34 Çinli şirket ve araştırma enstitüsüne Uygur azınlığa baskı uygulanmasına aracılık ettikleri veya Çin ordusuna yardım ettikleri gerekçesiyle ticaret kısıtlaması getirdi.

ABD Hazine Bakanlığı, sekiz Çinli teknoloji şirketini Uygur azınlığın “biometrik olarak izleme ve takip etme” işlemlerine yardım ettiklerinden şüphelenilen şirketler listesine ekledi.

ABD Ticaret Bakanlığı ise Çin’in askeri tıp bilimleri akademisini ve bu kuruma bağlı 11 araştırma enstitüsünü kara listesine ekleyerek ABD ihracatına erişimlerini kısıtladı. Bakanlık ayrıntı vermeden bu kurumların Çin’in “beyin kontrol silahı olduğu düşünülen bir silah” geliştirmesine yardım ettiklerini belirtti.

Bakanlık ayrıca Çin ordusunun modernizasyonu için ABD’den teknoloji satın aldığı veya almaya teşebbüs ettiği iddia edilen eski adı Huawei Marine olan HMN International, Jiangsu Hengtong Marine Cable Systems, Jiangsu Hengtong OpticElectric, Shanghai Aoshi Control Technology Co, Ltd, ve Zhongtian Technology Submarine Cable gibi şirketleri de kara listeye aldı.

ABD, ülkedeki insan hakları ihlalleri nedeniyle Pekin'de düzenlenecek 2020 Kış Olimpiyatları'nı diplomatik olarak boykot edeceğini açıklamıştı. Çin ise dini ve etnik azınlıklara baskı uyguladığı suçlamalarını reddediyor.

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