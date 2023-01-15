  • BIST 4.984,86
  • Altın 1159.804
  • Dolar 18.7772
  • Euro 20.3339
  • Lefkoşa 12 °C
  • Mağusa 12 °C
  • Girne 13 °C
  • Güzelyurt 11 °C
  • İskele 12 °C
  • İstanbul 9 °C
  • Ankara 4 °C
SON DAKİKABel fıtığında doğru sanılan 10 hatalı bilgi

ABD ile ilgili çarpıcı kanser raporu

» »
ABD Kanser Topluluğu, yayınladıkları ABD kanser istatistikleri raporunda çarpıcı veriler yer aldı.
ABD ile ilgili çarpıcı kanser raporu

ABD Kanser Topluluğu, 1991 ile 2020 tarihleri arasında kansere bağlı ölümlerin yüzde 33 azaldığını ve bunun 3.8 milyon kişinin hayatının kurtulduğu anlamına geldiğini belirtti.

Kanser ölümlerindeki bu düşüşte daha düşük sigara içme oranları, erken teşhis ve tedavideki gelişmelerin etkili olduğu belirtildi.

CORONA NASIL ETKİ ETTİ?

 

Covid-19 salgını sebebiyle yaşanan karantinaların kanser ve tedavisine nasıl yansıdığının henüz bilinmediği ifade edilen raporda en dikkat çekici değişimin, rahim ağzı kanserinde yaşandığına dikkat çekildi.

HPV AŞISININ ÖNEMİ

Buna göre 2012’den 2019’a kadar 20’li yaşların başındaki kadınlar arasında rahim ağzı kanserinin yüzde 65 düşüş yaşadığı belirtildi. Rahim ağzı kanserini önlemede kullanılan HPV aşısının bu düşüşte etkili olduğunun altı çizildi.

PROSTAT KANSERİNDE ARTIŞ

Öte yandan 2014’ten 2019’a kadar prostat kanseri vakalarında her yıl yüzde 3’lük bir artış yaşandığı ifade edildi. ABD Kanser Topluluğu raporunda bunun yaklaşık 99 bin yeni vaka anlamına geleceğini vurguladı.  

Etiketler: , , , ,
  • Yorumlar 0
  • Facebook Yorumları 0
UYARI: Küfür, hakaret, rencide edici cümleler veya imalar, inançlara saldırı içeren, imla kuralları ile yazılmamış,
Türkçe karakter kullanılmayan ve büyük harflerle yazılmış yorumlar onaylanmamaktadır.
Bu habere henüz yorum eklenmemiştir.
SON EKLENEN GALERİLER
Diğer Haberler
  • Omicron’un “Kraken” alt varyantının risk seviyesi düşük çıktı14 Ocak 2023 Cumartesi 17:36
  • Besin takviyelerine ihtiyacımız var mı?14 Ocak 2023 Cumartesi 15:39
  • Moderna kalp krizine karşı aşı denemelerine başladı13 Ocak 2023 Cuma 21:15
  • Çin’de Covid patlaması: ‘Vaka sayısı 900 milyona ulaştı’13 Ocak 2023 Cuma 20:52
  • Yeni araştırma umut verdi: Kanserden ölüm oranlarında yüzde 32 düşüş13 Ocak 2023 Cuma 19:10
  • 20 çocuğun ölümüne neden olan şurubu üreten firmanın lisansı askıya alındı13 Ocak 2023 Cuma 12:53
  • İngiltere'de üretilen 'yapay pankreas' Tip 1 diyabet hastaları için kullanıma hazır12 Ocak 2023 Perşembe 22:18
  • Bilimsel araştırma: Olduğundan yaşlı görünmek hastalık belirtisi olabilir12 Ocak 2023 Perşembe 16:55
  • Korkutan öngörü: Bu kış 1 milyar Covid-19 vakası görülebilir12 Ocak 2023 Perşembe 16:06
  • Kanadalı doktorlar, çocuklardaki beyin tümörüne umut oldu12 Ocak 2023 Perşembe 11:18
    • YAZARLAR
    SON DAKİKA HABERLER
    FOTO GALERİ
    12345678
    VİDEO GALERİ
    12345678
    ÇOK OKUNANLAR
    Tüm Hakları Saklıdır © 2014 Detay Kıbrıs | İzinsiz ve kaynak gösterilmeden yayınlanamaz.
    Tel : +90 392 444 79 79 Faks : haber@detaykibris.com
    Haber Scripti