ABD İle İran Arasında Petrol Çalma Gerilimi

Press TV’de yer alan habere göre ABD güçleri İran’a ait bir petrol tankerinin geçişini engellemek için helikopterler ve savaş gemilerini kullandı, ancak bunda başarılı olamadı.

Tankerin İran karasularında tekrar giriş yaptığı ifade edilirken olayın ne zaman gerçekleştiği belirtilmedi.

İran merkezli haber ajansı Mehr de İran Devrim Muhafızları ile ABD arasında restleşme meydana geldiğini aktardı. Mehr olayın tam olarak ne zaman gerçekleştiğini açıklamazken, “kısa bir süre önce” ifadesini kullanması dikkat çekti.