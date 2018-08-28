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ABD ile Meksika NAFTA'ya alternatifte uzlaştı

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Bir yıldır NAFTA'nın yerine yeni bir ticaret anlaşması talep eden ABD Başkanı Trump Meksika ile uzlaştı. İki ülke arasında yapılan yeni anlaşmaya Kanada'nın da davet edilmesi gündemde.
ABD ile Meksika NAFTA'ya alternatifte uzlaştı

ABD ile Meksika, Kuzey Amerika Serbest Ticaret Anlaşması’nın (NAFTA) yerini alacak ikili bir anlaşmada uzlaştı. ABD Başkanı Donald Trump, Oval Ofis'te Meksika Devlet Başkanı Enrique Peña Nieto ile telefon üzerinden bir basın toplantısı yaptı. "Gerçekten iyi bir uzlaşma” sağlandığını kaydeden Trump, "tarihin en kötü ticaret anlaşması” olarak adlandırdığı NAFTA'nın "kötü bir çağrışım” yarattığını belirtti ve "Eskiden NAFTA derlerdi, biz ABD-Meksika Ticaret Anlaşması diyeceğiz” ifadesini kullandı. Trump, yeni anlaşmanın özellikle sanayi ve tarım sektörü için büyük önem taşıdığını söyledi.

Kanada'nın da katılması hedefleniyor

ABD Başkanı Trump, Meksika ile müzakerelerde başarılı olunmasının ardından, Kanada ile de benzeri bir anlaşmanın imzalanabileceğini söyledi. Kanada adil müzakereler yürüttüğü takdirde, bundan kaçınmayacağını belirten Trump, ABD ile Kanada arasında ikili bir anlaşma imzalanabileceğini ya da Kanada'nın ABD ile Meksika arasında varılan yeni anlaşmaya entegre olabilecğini kaydetti ve bir sonraki adım olarak Kanada Başbakanı Justin Trudeau'yu arayacağını söyledi.

Yüksek düzeyde bir ABD hükümet yetkilisi, Kanada Dışişleri Bakanı'nın yakında görüşmelerde bulunmak üzere Washington'a beklendiğini açıkladı ve Cuma gününe kadar Kanada ile de bir uzlaşma sağlanacağını umduklarını belirtti.

Trump için bir zafer

1994'ten beri yürürlükte olan NAFTA, dünyanın en geniş kapsamlı ticaret anlaşmalarından biri. ABD, Kanada ve Meksika arasında neredeyse tamamen serbest ticaret öngören anlaşma, özellikle Meksika ekonomisi için büyük önem taşıyor, zira ülkenin ihracatının yüzde 80'i ABD'ye gidiyor.

Geçmişte NAFTA'yı sürekli eleştiren Trump, ABD'nin yıllardır dezavantajlı konumda olduğunu savunuyordu. Trump, on yıllardır yürürlükte olan anlaşmada ABD'nin lehine değişikliklere gidilmediği takdirde, Meksika ve Kanada'ya ticari savaş açma tehdidinde bulunuyordu. Üç ülke yaklaşık bir yıldır yeni bir anlaşma üzerindre uzlaşmaya çalışıyordu.

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