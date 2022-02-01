  • BIST 2.015,43
  • Altın 768.38159
  • Dolar 13.3651
  • Euro 15.0025
  • Lefkoşa 13 °C
  • Mağusa 13 °C
  • Girne 14 °C
  • Güzelyurt 11 °C
  • İskele 13 °C
  • İstanbul 8 °C
  • Ankara 3 °C
SON DAKİKAMerck’in Covid-19 İlacında Omicron Müjdesi

ABD İle Rusya Arasında Kritik Görüşme

» »
ABD Dışişleri Bakanı Antony Blinken, Rus mevkidaşı Sergey Lavrov ile gerçekleştirdiği telefon görüşmesinde, Rusya'ya derhal gerilimi düşürme ve Ukrayna sınırlarındaki askeri yığınağını geri çekme çağrısında bulundu.
ABD İle Rusya Arasında Kritik Görüşme

ABD Dışişleri Bakanı Antony Blinken, Rus mevkidaşı Sergey Lavrov ile yaptığı telefon görüşmesinde, ABD ve müttefiklerinin Rusya’yla güvenlik konusundaki müzakerelere devam etmeye hazır olduğunu belirtti.

Reuters’ta yer alan habere göre, Blinken ile Lavrov arasındaki telefon görüşmesine ilişkin açıklama, ABD Dışişleri Bakanlığı Sözcüsü Ned Price tarafından yapıldı.

Tarafların ABD’nin Rusya’nın güvenlik garantileriyle ilgili teklifine verdiği yanıtı ele aldıklarını aktaran Price, “Dışişleri Bakanı Blinken, Rusya’yla karşılıklı güvenlik endişeleri konusunda kapsamlı görüş alışverişini hem ikili düzeyde hem de müttefikler ve partnerlerle birlikte sürdürmek istediğini vurguladı. Bu görüş alışverişini partnerlerimiz ve müttefiklerimizle tam koordinasyon içinde gerçekleştirme niyetindeyiz” dedi.

Etiketler: , , ,
  • Yorumlar 0
  • Facebook Yorumları 0
UYARI: Küfür, hakaret, rencide edici cümleler veya imalar, inançlara saldırı içeren, imla kuralları ile yazılmamış,
Türkçe karakter kullanılmayan ve büyük harflerle yazılmış yorumlar onaylanmamaktadır.
Bu habere henüz yorum eklenmemiştir.
SON EKLENEN GALERİLER
Diğer Haberler
  • Asyalılara karşı nefret suçları yüzde 339 arttı01 Şubat 2022 Salı 11:08
  • Kazakistan’da Meclis Başkanı Nigmatulin istifa etti01 Şubat 2022 Salı 10:52
  • İklim değişikliği nedeniyle Bangladeş halkı göç ediyor01 Şubat 2022 Salı 10:35
  • İdlib'deki Kamplarda Siviller Geceleri Isınmak İçin Kıyafetlerini Yakıyor01 Şubat 2022 Salı 01:00
  • Rusya-Ukrayna Gerilimi: Putin’ in Yakınlarına Yaptırım Uygulanabilir31 Ocak 2022 Pazartesi 20:02
  • Hindistan’da Yağ Fabrikasında Yangın: 4 Ölü30 Ocak 2022 Pazar 18:21
  • Pakistan Ve Japonya' da Kovid-19 Salgını Etkisini Sürdürüyor30 Ocak 2022 Pazar 17:37
  • F-35 Denize Düştü30 Ocak 2022 Pazar 16:39
  • NATO’dan Ukrayna Açıklaması: Birlik Gönderme Planımız Yok30 Ocak 2022 Pazar 16:04
  • Kuzey Kore'den yeni füze denemeleri: 2017'den bu yana en büyük füze fırlatıldı30 Ocak 2022 Pazar 14:35
    • YAZARLAR
    SON DAKİKA HABERLER
    FOTO GALERİ
    12345678
    VİDEO GALERİ
    12345678
    ÇOK OKUNANLAR
    Tüm Hakları Saklıdır © 2014 Detay Kıbrıs | İzinsiz ve kaynak gösterilmeden yayınlanamaz.
    Tel : +90 392 444 79 79 Faks : +90 392 227351
    Haber Scripti