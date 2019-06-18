  • BIST 93.764
  • Altın 253,523
  • Dolar 5,8308
  • Euro 6,5252
  • Lefkoşa 28 °C
  • Mağusa 32 °C
  • Girne 30 °C
  • Güzelyurt 27 °C
  • İskele 32 °C
  • İstanbul 28 °C
  • Ankara 24 °C
SON DAKİKAYakın Doğu Üniversitesi (YDÜ) Öğrenci Yerleştirme ve Burs Sıralama Sınavı 1 Haziran’da Yapılacak.

ABD ile S-400 ve F-35 krizi: 'Akar ile Shanahan haftaya bir araya gelebilir'

»
26-27 Haziran'da yapılacak NATO Bakanlar toplantısında görüşebilirler
ABD ile S-400 ve F-35 krizi: 'Akar ile Shanahan haftaya bir araya gelebilir'

NATO Avrupa Müttefik Kuvvetler Hava Komutanı Tod Wolters, ABD Savunma Bakan Vekili Patrick Shanahan ile Milli Savunma Bakanı Hulusi Akar'ın Türkiye'nin Rusya'dan alacağı S-400 hava savunma sistemi ile ilgili olarak iletişim halinde olduklarını ve 26-27 Haziran'da yapılacak NATO Bakanlar toplantısında görüşebileceklerini söyledi.

Wolters ABD ile Türkiye arasındaki askeri ilişkilerin "sağlam bir şekilde" sürdüğünü de ekledi.

Türkiye'nin Rusya'dan S-400 alma kararı nedeniyle ABD Türkiye'yi F-35 savaş uçağı programından çıkarma kararı almıştı.

ABD, Türkiye'nin S-400 alımı kararı nedeniyle, ülkede F-35 savaş uçağı eğitimi alan Türk pilotlara yenilerinin eklenmemesini kararlaştırmıştı. Halen eğitim gören pilotlardan da 31 Temmuz'da ABD'yi terk etmeleri istenecek.

Türkiye, ABD'nin başını çektiği ve toplam 9 ülkenin yer aldığı 2000'lerin başında Joint Strike Fighter (FSF) projesinin önemli katılımcılarından.

  • Yorumlar 0
  • Facebook Yorumları 0
UYARI: Küfür, hakaret, rencide edici cümleler veya imalar, inançlara saldırı içeren, imla kuralları ile yazılmamış,
Türkçe karakter kullanılmayan ve büyük harflerle yazılmış yorumlar onaylanmamaktadır.
Bu habere henüz yorum eklenmemiştir.
SON EKLENEN GALERİLER
Diğer Haberler
  • REMRES Kamuoyu Araştırma'dan İstanbul tahmini18 Haziran 2019 Salı 13:45
  • Eşini döven kocaya, Kur'an'da Evlilik Psikolojisi ve Evlilik Okulu kitaplarını okuma cezası18 Haziran 2019 Salı 13:27
  • NATO: F-35'lerle S-400'leri birlikte konuşlandırmayacağız18 Haziran 2019 Salı 13:19
  • İntihar eden güvenlik görevlisin son mesajı: Kürt olduğumuz için hep dışlandık18 Haziran 2019 Salı 11:59
  • 4 anket şirketinin yöneticisi İmamoğlu - Yıldırım yayınını değerlendirdi: "Binali Bey büyük bir fırsatı kaçırdı"18 Haziran 2019 Salı 11:09
  • Sayıştay: Raporda yer alan hususlar 'kamu zararı veya usulsüzlük' unsuru taşımıyor18 Haziran 2019 Salı 10:51
  • AKP'yi korumaya çalışırken raporu kimin hazırladığını unuttu: Sayıştay şaşırdı!18 Haziran 2019 Salı 10:46
  • Selahattin Demirtaş'tan 'Ekrem İmamoğlu' açıklaması18 Haziran 2019 Salı 10:43
  • TMMOB: 'Gençlik Parkı'nın Varlık Fonu'na devri Cumhuriyete ihanettir'18 Haziran 2019 Salı 10:42
  • TÜİK Nisan ayı verilerini açıkladı: Sanayi üretiminde önemli düşüş18 Haziran 2019 Salı 10:42
    • YAZARLAR
    SON DAKİKA HABERLER
    FOTO GALERİ
    12345678
    VİDEO GALERİ
    12345678
    ÇOK OKUNANLAR
    Tüm Hakları Saklıdır © 2014 Detay Kıbrıs | İzinsiz ve kaynak gösterilmeden yayınlanamaz.
    Tel : +90 392 444 79 79 Faks : +90 392 227351
    Haber Scripti