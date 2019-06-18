ABD ile S-400 ve F-35 krizi: 'Akar ile Shanahan haftaya bir araya gelebilir'

NATO Avrupa Müttefik Kuvvetler Hava Komutanı Tod Wolters, ABD Savunma Bakan Vekili Patrick Shanahan ile Milli Savunma Bakanı Hulusi Akar'ın Türkiye'nin Rusya'dan alacağı S-400 hava savunma sistemi ile ilgili olarak iletişim halinde olduklarını ve 26-27 Haziran'da yapılacak NATO Bakanlar toplantısında görüşebileceklerini söyledi.

Wolters ABD ile Türkiye arasındaki askeri ilişkilerin "sağlam bir şekilde" sürdüğünü de ekledi.

Türkiye'nin Rusya'dan S-400 alma kararı nedeniyle ABD Türkiye'yi F-35 savaş uçağı programından çıkarma kararı almıştı.

ABD, Türkiye'nin S-400 alımı kararı nedeniyle, ülkede F-35 savaş uçağı eğitimi alan Türk pilotlara yenilerinin eklenmemesini kararlaştırmıştı. Halen eğitim gören pilotlardan da 31 Temmuz'da ABD'yi terk etmeleri istenecek.

Türkiye, ABD'nin başını çektiği ve toplam 9 ülkenin yer aldığı 2000'lerin başında Joint Strike Fighter (FSF) projesinin önemli katılımcılarından.