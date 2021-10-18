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ABD ile savunma anlaşması imzalayan Yunanistan’dan Türkiye açıklaması

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Son dönemde Türkiye karşıtı söylemlerini sertleştiren ve hem Fransa ile hem de ABD ile savunma sanayi anlaşmaları ve işbirliklerine imza atan Yunanistan’dan yeni açıklamalar geldi.
ABD ile savunma anlaşması imzalayan Yunanistan’dan Türkiye açıklaması

Son dönemde Türkiye karşıtı söylemlerini sertleştiren ve hem Fransa ile hem de ABD ile savunma sanayi anlaşmaları ve işbirliklerine imza atan Yunanistan’dan yeni açıklamalar geldi.

Geçen hafta ABD ve Yunanistan arasında imzalanan Savunma İşbirliği Anlaşması’ndan sonra Yunanistan Dışişleri Bakanı Dendias ilk kez konuştu. Ülkenin çok okunan gazetelerinden Kathimerini’ye konuşan Dendias, “ABD bizi Orta Doğu ve Körfezler ile Avrupa arasında bir köprü olarak görüyor. Bunun sebeplerinden bir ide Yunanistan’ın İsrail ve bazı önemli Arap ülkeleriyle iyi ilişkiler içinde olması” dedi.

“20 YIL ÖNCEKİ TÜRKİYE DEĞİL”

Dendias, ABD Kongre’sinde Dış İlişkiler Komitesi’nin başkanı Senatör Bob Menendez’in Türkiye karşıtı tutumu da değerlendirdi. Dendias, “Senatör Menendez, Türkiye karşısında duruşunu net sergiliyor. Öte yandan ABD yönetimindeki bazı yetkililer, hedeflerinin Türkiye’yi kaybetmemek olduğunu söylüyorlar. Fakat bu yaklaşım geçerliliğini yitirdi. Günümüzün Türkiye’si 20 yıl önceki Türkiye değil ve hatta NATO’ya 1952’de katılan ülke değil” ifadesini kullandı.

Dendias, “ABD ile yaptığımız anlaşma doğrudan bir üçüncü partiye ya da Türkiye’ye karşı değil. Elbette Türkiye kendisini saldırgan taraf olarak görmüyorsa. Genişlemeci, Neo-Osmanlı ve İslam merkezli tutumu sayesinde bütün yakın komşularından uzaklaştı. Bunda gerçekten ders çıkarılması gereken bir başarı var: Bir ülke birkaç yılda onlarca yıldır kurduğu ilişkileri nasıl yıkabildi” dedi.

Dendias ayrıca, Yunanistan’ın Türkiye’yi karşısına almak ya da onu uzaklaştırmak gibi bir amacı olmadığını da dile getirdi.

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