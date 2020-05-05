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ABD ile Suudi Arabistan arasındaki petrol gerginliği tırmanıyor

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ABD ile Suudi Arabistan arasındaki petrol gerginliği tırmanıyor
ABD ile Suudi Arabistan arasındaki petrol gerginliği tırmanıyor

 

ABD’li Cumhuriyetçi Senatör Kevin Cramer, Suudi yönetiminin ABD’ye petrol savaşı açtığını belirterek, Başkan Donald Trump’tan Suudi Arabistan’da bulunan Amerikan askerini ve Patriot hava savunma sistemlerini çekmesini istedi.
Senatör Cramer, konuya ilişkin Amerikan radyo kanalı NPR’a verdiği mülakatta petrol konusunda ABD ve Suudi Arabistan arasında yaşanan gerginliğe değindi.

Yeni tip koronavirüs (COVID-19) salgını sebebiyle azalan talepten dolayı ABD petrol şirketlerinin zor bir sürece girdiğini belirten Cramer, “Yaşanan büyük arz sıkıntısında payı olan Suudi Arabistan’ın hala Amerikan pazarlarına bu kadar kolay erişim sağlamasına izin veriyoruz.” dedi.

Cramer, Suudi Arabistan’ın ABD’ye gönderdiği ham petrole gümrük vergisi uygulanması fikrine katıldığını dile getirerek Trump’tan da Suudi Arabistan’daki Amerikan askerlerini ve Patriot hava savunma sistemlerinin çekilmesini talep ettiğini kaydetti.

Cramer, “Suudi Arabistan bizim petrolümüze savaş açmışken, Suudi petrolünü koruması için tehlikeye attığımız 2 bin 500 askerimizi ve hava savunma füzelerini neden orada tutalım ki?” ifadelerini kullandı.

Kongrede tepkiler büyüyor

Daha önce de ABD Temsilciler Meclisindeki 48 Cumhuriyetçi vekil, Suudi Arabistan Veliaht Prensi Muhammed bin Selman’a mektup göndererek, Suudi Arabistan’dan küresel ham petrol piyasalarına zarar vermeyi durdurmasını ve istikrarın sağlanması adına harekete geçmesini istemişti.

Ülkenin ham petrol üretimi konusundaki tutumunu sert bir dille eleştiren vekiller, Suudi yönetiminin petrol piyasalarında beklenilen adımları atmaması halinde ABD-Suudi Arabistan ilişkilerinin gerileceğine de işaret edilmişti.

Mektupta şu ifadelere yer verilmişti:

“Bu durum ülkelerimiz arasındaki ekonomik ve askeri ilişkileri baltalayacaktır. ABD, Orta Doğu’daki askeri varlığıyla her iki ülkenin ekonomik refahı ve güvenliğini sağlamaktadır. Kongre üyeleri olarak bu ortaklığın zayıflamasını istemiyoruz ancak krallık ortaya çıkan bu enerji krizini tersine çevirmek için gerekli adımları atmazsa, uygun görülen karşılıklı tepkiler konusunda ABD yönetimini teşvik ederiz.”

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