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ABD ile Taliban arasında "yeni sayfa" arayışı

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ABD'li yetkililer, Afganistan'da 15 Ağustos'ta iktidarı ele geçirmesinin ardından ilk kez yüz yüze görüşmeler için Taliban ile bir araya geldi.
ABD ile Taliban arasında "yeni sayfa" arayışı

ABD'li yetkililer, Afganistan'da 15 Ağustos'ta iktidarı ele geçirmesinin ardından ilk kez yüz yüze görüşmeler için Taliban ile bir araya geldi. ABD Dışişleri Bakanlığından yapılan açıklamada, Katar'da haftasonunda gerçekleştirilen görüşmelerde Afganistan'da güvenlik ve insan hakları ile ilgili konuların ele alındığı bildirildi.

Bakanlık sözcüsü Ned Price, görüşmelerin "güvenlik ve terör ile ilgili endişelere, ABD ile diğer ülke vatandaşlarının ve Afgan partnerlerin güvenli geçişleri" konusuna odaklandığını, ayrıca Afgan kadınların toplumun her alanına katılımı gibi insan haklarıyla ilgili konuların gündeme geldiğini kaydetti.

ABD: Sözlere değil eylemlere göre değerlendireceğiz

Price, Afgan halkına doğrudan insani yardımların da görüşüldüğünü belirterek görüşmelerin "samimi ve profesyonelce" geçtiğini, ABD'li yetkililerin Taliban'ın sözlerine değil, eylemlerine göre değerlendireceğini bir kez daha vurguladığını belirtti.

ABD öncülüğündeki Batılı ülke askerlerinin 20 yıllık savaşın ardından ülkeden çekilmesi sonrası Taliban ülkede iktidarı yeniden ele geçirmişti. Uluslararası tanınma için ılımlı mesajlar vermeye özen gösteren Taliban'ın ülke içinde ise başta insan hakları olmak üzere baskıcı uygulamalara başvurduğu yönünde haberler geliyor. Taliban'ın uluslararası tanımanın yanı sıra ülkede baş gösteren ekonomik ve insani kriz ile başa çıkabilmek için de yardıma ihtiyacı bulunuyor.

İlişkilerde "yeni sayfa"

Katar merkezli El Cezire televizyonu, Cumartesi günü, fiilen görevdeki Afganistan Dışişleri Bakanından alıntı yaparak Taliban temsilcilerinin ABD'den Afganistan Merkez Bankası rezervleri üzerindeki ambargoyu kaldırmasını istediklerini duyurmuştu. Emir Han Mutteki'nin ayrıca Washington'ın ülkeye koronavirüs aşısı sağlama sözü verdiğini ve iki tarafın ilişkilerde "yeni bir sayfa açma" konusunu istişare ettiklerini söylediği aktarıldı.

ABD'nin de Afganistan'da kaçırılan Amerikan vatandaşı Mark Frerichs'in serbest bırakılması ile Afganistan'da El Kaide ve diğer aşırılıkçı örgütlerin barındırılmaması konularında bastırdığı belirtiliyor.

Reuters haber ajansına konuşan ABD'li yetkililer, hafta sonunda Katar'da gerçekleştirilen görüşmenin, Taliban ile "pragmatik ilişkilerin devamı" olduğunu, Taliban'ın tanınması ya da örgüte meşruiyet kazandırılması" anlamına gelmediğini vurguladı.

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