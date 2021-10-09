ABD ile Taliban çekilmenin ardından ilk kez görüşecek

Üst düzey Taliban ve ABD yetkilileri, Afganistan’daki aşırılık yanlısı grupları kontrol altına alma ve yabancı vatandaşların ülkeden tahliyesini kolaylaştırma konularını görüşecek.

Üst düzey Taliban ve ABD yetkilileri, Afganistan’daki aşırılık yanlısı grupları kontrol altına alma ve yabancı vatandaşların ülkeden tahliyesini kolaylaştırma konularını görüşecek.

Taliban’ın sözcülerinden Süheyl Şahin, Associated Press’e (AP) verdiği demeçte, bugün ve yarın ABD'li yetkililerle gerçekleştirilecek görüşmelerde, Doha Anlaşması'nın gözden geçirileceğini belirtti.

Taliban’ın ülkede kontrolü sağlamasının ardından ABD ile ilk kez bir araya geleceği görüşmeler, Katar’ın başkenti Doha’da yapılacak.

Terör ve yabancı vatandaşların ülkeden ayrılması da konuşulacak

Kamuoyuna açıklama yapma yetkisi olmadığı için isminin verilmesini istemeyen bir diğer yetkili de söz konusu görüşmelerde, terör konusunun da ele alınacağını söyledi.

Yabancı vatandaşların ülkeden ayrılması da gündeme gelen konular arasında yer alıyor.

DEAŞ saldırdı: 100 ölü

31 Ağustos’ta yabancı birliklerin Afganistan’dan çekilme süreci tamamlanmıştı.

Afganistan’ın Kunduz vilayetinin Sayed Abad bölgesinde dün Şiilere ait bir camiye, bombalı saldırı düzenlenmişti.

Terör örgütü DEAŞ’ın üstlendiği saldırılarda, 100 kişi hayatını kaybetmiş, 143 kişi de yaralanmıştı. Saldırı, yabancı güçlerin Afganistan'dan ayrılmasının ardından ülkedeki en ölümcül terör eylemi olarak kayıtlara geçti.