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ABD, İngiltere ve Fransa ve AB 'den Türk tarafına Pile kınaması!

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ABD, İngiltere ve Fransa,'dan Türk tarafına Pile kınaması!
ABD, İngiltere ve Fransa ve AB 'den Türk tarafına Pile kınaması!

ABD, İngiltere ve Fransa, Pile yakınlarında meydana gelen saldırı olayı nedeniyle Kıbrıs Türk tarafını şiddetle kınadı. Açıklamalarda projenin derhal iptal edilmesi çağrısı da yapıldı.

AB de bir açıklama yaparak olayı kınadı ve tarafları konu üzerinde uzlaşacak bir ‘yol’ bulmaya çağırdı. 

BM Güvenlik Konseyi'nin üç daimi üyesi ülke Pile'de BM barış güçlerine yönelik saldırıyı en güçlü şekilde kınadı.

İngiliz Yüksek Komiserliği, Fransız Büyükelçiliği ve Kıbrıs'taki ABD Büyükelçiliği, Kıbrıs Türk tarafının Pile’deki tampon bölgeye “yasadışı” yol çalışması başlatmasıyla ilgili “ciddi endişe” dile getirdi, türk tarafının BM personeline yönelik saldırılarını ise kınadı.

Yapılan yazılı açıklamada, "Kıbrıs Türk tarafı personelinin bu sabah BM Barış Gücü askerlerine yönelik saldırılarını ve BM araçlarına verdiği zararı kınıyoruz. BM Barış Gücü askerlerinin güvenliğine yönelik tehditler ve BM mülküne verilen zarar, uluslararası hukuka göre ciddi bir suç teşkil ediyor” denildi.

"Bu eylemler tamamen kabul edilemez ve BM'nin barışı koruma görevini yerine getirme kabiliyetini baltalıyor” ifadeleri kullanılan açıklamada, “BM'nin Kıbrıslı Türklerin bölgedeki kaygılarını gideren bir teklif sunmasına rağmen bu eylemlerin devam etmesi özellikle üzücüdür” vurgusu yapıldı.

Üç büyükelçilik, Kıbrıs Türk makamlarını yol çalışmasını derhal durdurmaya çağırdı.

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