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ABD İnsan Hakları Raporu’nda Güney Kıbrıs

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ABD Dışişleri Bakanlığı’nın Güney Kıbrıs’a ilişkin insan hakları raporunda ciddi insan hakları ihlalleri yapıldığı vurgulandı.
ABD İnsan Hakları Raporu’nda Güney Kıbrıs

ABD Dışişleri Bakanlığı’nın Güney Kıbrıs’a ilişkin insan hakları raporunda ciddi insan hakları ihlalleri yapıldığı vurgulandı.


Haravgi ve diğer gazeteler, ABD Dışişleri Bakanlığı’nın Güney Kıbrıs için hazırlanan ve 2021 yılını kapsayan insan hakları raporunun Güney Kıbrıs’ta ciddi insan hakları ihlallerinden söz ettiğini yazdı.


Söz konusu raporun “Kıbrıs Cumhuriyeti için sert bir tokat” niteliğine olduğu yorumunda bulunan gazete, özellikle mültecilere ilişkin uygulamalarda ciddi insan hakları ihlallerinin bulunduğundan söz edildiğini aktardı.


“Purnara” mülteci kampının “de fakto toplama kampı” olarak nitelendirildiği raporda ayrıca, devlet idaresinin yeterli düzeyde şeffaflığa sahip olmadığına da vurgu yapıldı.

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