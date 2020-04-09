ABD Irak'taki kuvvetlerini yeniden konuşlandıracak

Irak Başbakanı Abdulmehdi, ABD'den ülkedeki ABD kuvvetlerinin yeniden konuşlandırılmasıyla ilgili resmi bir yazı aldıklarını açıkladı.

Irak Başbakanı Adil Abdulmehdi, Irak Ulusal Güvenlik Konseyi toplantısında açıklamalarda bulundu.

Sputnik'te yer alan habere göre, Abdulmehdi, "ABD yönetiminden stratejik ilişkiler kurma, ABD kuvvetlerini Irak'ta yeniden konuşlandırma ve iki ülke heyetleri arasında diyalog yürütülmesi kararlarıyla ilgili resmi bir yazı aldık" dedi.

Bu yazının "iki ülke arasındaki ilişkiler ve bölgenin istikrarı konusunda önemli bir gelişme" olduğunu söyleyen Abdulmehdi, yazının içeriğine ilişkin daha fazla bilgi vermedi.

Abdulmehdi, iki ülke arasındaki ilişkilerin, "bölgenin çıkarının korunması için düşmanca değil dostane bir şekilde yürütülmesi" gerektiğini söyledi.

Irak Meclisi, 5 Ocak'ta, ABD güçlerinin Irak'tan çıkarılması yönünde karar almıştı. Meclis, söz konusu kararın uygulanmasının yükümlülüğünü hükümete vermişti.

ABD kuvvetleri, geçen günlerde Irak'ın kuzeyi ile batısındaki 6 askeri üsten çekilmişti. Çekilme kararı, ABD üslerine yönelik füze saldırılarından sonra alınmıştı.