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ABD, İran’a yönelik silah ambargosunun uzatılması için BMGK’ye karar tasarısı sunacak

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ABD, İran’a yönelik silah ambargosunun uzatılması için BMGK’ye karar tasarısı sunacak
ABD, İran’a yönelik silah ambargosunun uzatılması için BMGK’ye karar tasarısı sunacak

ABD yönetimi, İran’a yönelik silah ambargosunun uzatılması için gelecek hafta Birleşmiş Milletler Güvenlik Konseyine (BMGK) karar tasarısı sunacaklarını açıkladı.

ABD Dışişleri Bakanı Mike Pompeo, bakanlıkta yaptığı açıklamada, “İran’a yönelik silah ambargosunun uzatılması için BM Güvenlik Konseyine gelecek hafta karar tasarısı sunacağız.” ifadesini kullandı.

BMGK’nin misyonunun uluslararası barış ve güvenliği sürdürmek olduğunu vurgulayan Pompeo, “Konsey, bir numaralı terör destekçisinin özgürce silah alıp satmasına izin verirse, bu misyonunu mutlak bir şekilde küçük düşürür.” değerlendirmesinde bulundu.

Pompeo, “Öyle ya da böyle, biz doğru olanı yapacağız. Silah ambargosunun uzatılacağından emin olacağız.” görüşünü paylaştı.

BM Güvenlik Konseyinin 13 yıldır İran’a uyguladığı silah ambargosu, 2015’te imzalanan nükleer anlaşma kapsamında 18 Ekim’de sona eriyor.

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