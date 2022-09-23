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ABD İranlı bazı güvenlik yetkililerine yaptırım uyguladı

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ABD Hazine Bakanlığı, İran’daki protestolarda kadınlara şiddet ve tacizle müdahale edildiği gerekçesiyle İran Ahlak Polisi Teşkilatının yanı sıra İran güvenlik kurumlarının bazı üst düzey yöneticilerini yaptırım listesine aldı.
ABD İranlı bazı güvenlik yetkililerine yaptırım uyguladı

Hazine Bakanlığı Yabancı Varlıkları Kontrol Ofisi (OFAC) tarafından yapılan yazılı açıklamada, İran Ahlak Polisi Teşkilatının, kadınlara yönelik “taciz ve şiddet ile barışçıl protestocuların haklarının ihlali” nedeniyle yaptırım listesine alındığı kaydedildi. Açıklamada, “Ahlak Polisi, uygunsuz başörtü taktığı iddiasıyla gözaltına alınan 22 yaşındaki Mahsa Amini’nin ölümünden sorumludur” ifadesine yer verildi.

Bu gerekçelerle İran Ahlak Polis teşkilatının yanı sıra yaptırım listesine alınanların İstihbarat ve Güvenlik Bakanlığı, Kara Kuvvetleri Komutanlığı, Basij Direniş Kuvvetleri ve Kolluk Kuvvetlerinde olduğu belirtilen açıklamada, Ahlak Polisi Müdürü Muhammed Rostemi Keşmeh Gaçi, İstihbarat ve Güvenlik Bakanı İsmail Katip, Basij Kuvvetleri Komutan Yardımcısı Salah Abnuş, Emniyet Genel Müdür Yardımcısı Kasım Rezai,Kara Kuvvetleri Komutanı Kiyumars Heydari ve Çarmahal Emniyet Müdürü Manuçer Amanullahi’nin yaptırım listesine alındığı aktarıldı.

Bu yaptırımlar kapsamında ABD vatandaşlarının bu kişilerle herhangi bir ticari ilişki kurması yasaklanırken, bu kişilere ait mal varlıkları da ABD tarafından dondurulmuş olacak. İran’da kadınların öncülük ettiği protestolara güvenlik güçleri müdahale etmişti.

14 Eylül 2022’de, İran Emniyet Müdürlüğüne bağlı Ahlak Polisleri, 22 yaşındaki Mahsa Amini’yi uygunsuz şekilde başörtüsünü taktığı iddiasıyla tutuklamış ve polis merkezindeki bir “eğitim ve oryantasyon” sınıfına göndermişti. Aynı gün komada bir hastaneye nakledilen Amini, iki gün sonra iç kanamadan ölmüştü. Amini’nin, Ahlak Polisi nezaretindeyken aldığı yaralar nedeniyle öldüğü iddia ediliyor. İranlı yetkililer ise Amini’nin, kalp rahatsızlığından öldüğünü ileri sürüyor.

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