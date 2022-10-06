ABD istihbarat raporu: Dugina suikastının arkasında Ukrayna var

ABD istihbaratı, Rusya Devlet Başkanı Vladimir Putin’in “beyni” olarak nitelenen Rus siyaset bilimci Aleksandır Dugin'in kızı Darya Dugina'nın öldürülmesinin ardında Ukrayna’nın olduğu sonucuna vardı.

Dugin’in 29 yaşındaki gazeteci kızı Darya Dugina’nın ağustosta Moskova'da aracına bomba konularak öldürülmesi Rusya'yı ayağa kaldırmıştı. Rusya suikasttan Ukrayna'yı sorumlu tutarken Ukrayna hükümeti suçlamaları reddetmişti.

New York Times gazetesi, ABD istihbaratına göre suikastta Ukrayna hükümetinden unsurların rol oynadığını aktardı. Gazeteye konuşan kaynaklar, ABD'nin suikastla bir ilgisi olmadığını ve olayın ardından Ukrayna'ya tepki gösterdiğini de belirtti.

Suikastın Ukrayna hükümetinin hangi unsurları tarafından düzenlendiği konusundaysa bir bilgi verilmedi. ABD istihbarat raporunda, Ukrayna içinde rakip unsurlar olabileceğine dikkat çekildi.