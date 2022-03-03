  • BIST 2.021,58
  • Altın 877.788
  • Dolar 14.1318
  • Euro 15.6943
  • Lefkoşa 13 °C
  • Mağusa 14 °C
  • Girne 13 °C
  • Güzelyurt 10 °C
  • İskele 14 °C
  • İstanbul 4 °C
  • Ankara -1 °C
SON DAKİKAPutin, Rusya'nın nükleer gücü için 'özel alarm' emri verdi

ABD istihbaratı: Çin, Rusya'dan Ukrayna saldırısını ertelemesini istedi

» »
Amerikalı istihbarat yetkililerinin, Çin'in Rusya'dan Ukrayna saldırısını Pekin Kış Olimpiyatları bitinceye kadar ertelemesini istediği bilgisine ulaştığı iddia edildi.
ABD istihbaratı: Çin, Rusya'dan Ukrayna saldırısını ertelemesini istedi

Amerikalı istihbarat yetkililerinin, Çin'in Rusya'dan Ukrayna saldırısını Pekin Kış Olimpiyatları bitinceye kadar ertelemesini istediği bilgisine ulaştığı iddia edildi.

New York Times'ta yer alan habere göre, bazı Amerikalı ve İngiliz istihbarat yetkilileri, Çin'in şubat başlarında Moskova'dan Ukrayna'ya saldırı planını ertelemesini, Pekin Olimpiyatları bitene kadar beklemesini talep ettiği bilgilerine ulaştı.

Amerikalı yetkililer, söz konusu talebin Rusya Devlet Başkanı Vladimir Putin'in Olimpiyatların açılış töreni için Çin Devlet Başkanı Şi Cınping ile Pekin'de bir araya geldiği sırada yapılmış olabileceği iddiasında bulundu.

Söz konusu istihbarat raporunun kaynak gösterildiği haberde, Çin'deki Kış Olimpiyatları devam ederken Pekin'de gerçekleşen görüşme sonrası iki ülke arasındaki ortaklığın "limitsiz" olduğunu ilan eden ve NATO'nun genişlemesini kınayan ortak bildiri yayımlandığına dikkat çekildi.

Rusya Olimpiyatların hemen ardından askeri harekatı başlattı

Haberde ayrıca "Çin, 20 Şubat'ta Olimpiyatların kapanış törenini düzenledi. Ertesi gün, Putin daha fazla Rus askerinin Doğu Ukrayna'nın isyancı kontrolündeki bir bölgesine girmesini emretti." ifadesine yer verildi.

Çin'in Washington Büyükelçiliği sözcüsü Liu Pengyu'nun, söz konusu iddiaların, "hiçbir dayanağı olmayan spekülasyonlar ve suçlamalardan" ibaret olduğunu söylediği kaydedildi.

Çin, ABD ve Avrupa ülkeleri tarafından Rusya'ya uygulanan yaptırımları eleştirmiş, Dışişleri Bakanlığı sözcüsü Vang Venbin, Rusya ve Ukrayna'nın "her iki tarafın meşru güvenlik endişelerini barındıran siyasi çözüm araması" gerektiğini söylemişti.

Çin, Ukrayna'daki savaş ile ilgili "işgal", "saldırı" sözcüklerini kullanmaktan kaçınmış, BM Genel Kurulunun dün Rusya'nın Ukrayna'ya yönelik askeri saldırılarını kınayan bir kararı onayladığı oylamada çekimser kalan 35 ülkeden biri olmuştu.

Etiketler: , , ,
  • Yorumlar 0
  • Facebook Yorumları 0
UYARI: Küfür, hakaret, rencide edici cümleler veya imalar, inançlara saldırı içeren, imla kuralları ile yazılmamış,
Türkçe karakter kullanılmayan ve büyük harflerle yazılmış yorumlar onaylanmamaktadır.
Bu habere henüz yorum eklenmemiştir.
SON EKLENEN GALERİLER
Diğer Haberler
  • ABD Dışişleri Bakanı Blinken: Bu Savaş Putin’in Kendi Tercihi01 Mart 2022 Salı 20:04
  • Fethullah Gülen video çekti, hasta olduğunu açıkladı01 Mart 2022 Salı 12:19
  • ABD: Rusya Henüz Ukrayna’da Hava Üstünlüğünü Elde Edemedi28 Şubat 2022 Pazartesi 20:56
  • BM: Son günlerde 150 binden fazla kişi Ukrayna'yı terk etti, çoğunluğu Polonya, Macaristan, Moldova ve Polonya'ya gidiyor26 Şubat 2022 Cumartesi 19:21
  • ABD Kovid-19'a karşı maske zorunluluğu uygulamasını gevşetecek26 Şubat 2022 Cumartesi 16:17
  • Brezilya'daki Sel Felaketinde Ölü Sayısı 217'ye Çıktı26 Şubat 2022 Cumartesi 11:40
  • ABD'nin Zelenskiy'e Tahliye Teklifinde Bulunduğu İddiası26 Şubat 2022 Cumartesi 10:55
  • Aylardır kışkırtmışlardı: ABD Kiev'in 96 saat içinde düşmesini bekliyor25 Şubat 2022 Cuma 13:33
  • Çin, ABD'yi gerilimi kışkırtmakla suçladı25 Şubat 2022 Cuma 12:34
  • Biden'ın diplomatik çabaları karşılık bulmadı25 Şubat 2022 Cuma 11:49
    • YAZARLAR
    SON DAKİKA HABERLER
    FOTO GALERİ
    12345678
    VİDEO GALERİ
    12345678
    ÇOK OKUNANLAR
    Tüm Hakları Saklıdır © 2014 Detay Kıbrıs | İzinsiz ve kaynak gösterilmeden yayınlanamaz.
    Tel : +90 392 444 79 79 Faks : +90 392 227351
    Haber Scripti