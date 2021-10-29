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ABD istihbaratı Taliban öngörülerinde başarısız oldu

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Taliban Afganistan'da 2 ayı aşkın süredir kontrolü elinde bulunduruyor. ABD'de ise istihbaratın Afganistan'daki gidişata dair öngörüsü hala tartışılıyor. Wall Street Journal, o öngörüleri yazdı.
ABD istihbaratı Taliban öngörülerinde başarısız oldu

Taliban Afganistan'da 2 ayı aşkın süredir kontrolü elinde bulunduruyor. ABD'de ise istihbaratın Afganistan'daki gidişata dair öngörüsü hala tartışılıyor. Wall Street Journal, o öngörüleri yazdı.

ABD'de, Taliban'ın Afganistan'daki hakimiyeti ve istihbarat tartışmaları sürüyor.

Wall Street Journal gazetesi, Amerikan istihbarat teşkilatlarının öngörülerinde başarısız olmalarını satırlarına taşıdı.

Merkezi İstihbarat Teşkilatı, Savunma İstihbarat Teşkilatı, Ulusal İstihbarat Direktörü Ofisi ve Dışişleri Bakanlığı istihbarat bürosunca hazırlanan raporlara işaret etti.

4 farklı istihbarat biriminin kapsamlı raporlar hazırladığını ancak her birinin dağınık ve farklı öngörülerde bulunduğunu yazdı.

Raporlarda Amerikan birliklerinin çekilmesinden önce Taliban'ın ülkeyi hızla ele geçireceğinin tahmin edilemediğini belirtti.

Gazete, Afgan hükümeti ve ordusunun ne kadar dayanabileceği konusunda da raporlarda farklı değerlendirmelerin olduğuna dikkati çekti.

Bu konudaki öngörülerin de tamamen başarısız olduğu ifade edildi.

İlgili teşkilatların sözcülerinin ise konuya dair yorum yapmaktan kaçındığı belirtildi.

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