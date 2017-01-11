 Detay Kıbrıs Gazetesi Bugün
  • BIST 77.667
  • Altın 148,831
  • Dolar 3,9273
  • Euro 4,1077
  • Lefkoşa 13 °C
  • Mağusa 13 °C
  • Girne 13 °C
  • Güzelyurt 10 °C
  • İskele 13 °C
  • İstanbul 7 °C
  • Ankara 3 °C
SON DAKİKALefkoşa'da Bomba Paniği

ABD istihbaratı Trump'ı raporla uyardı

» »
ABD istihbaratı Trump'ı raporla uyardı
Amerikan istihbarat birimlerinin, ABD Başkanı Barack Obama ve başkan seçilen Donald Trump'a, Rusya'nın Trump'ın özel hayatı ve mali durumu hakkında hassas bilgilere sahip olduğu iddialarını içeren bir rapor sunduğu bildirildi.

Trump da raporda kendisi hakkında yer alan bilgilerin asılsız olduğunu savundu. Konuyla ilgili Twitter hesabından da açıklama yapan Trump, "Sahte haberler. Tamamıyla siyasi bir cadı avı." ifadesini kullandı.

ABD basındaki haberlere göre, ABD'nin istihbarat birimleri olan Merkezi İstihbarat Teşkilatı (CIA), Federal Soruşturma Bürosu (FBI) ve Ulusal Güvenlik Ajansı (NSA) yetkililerinin, Rusya'nın ABD başkanlık seçimlerine müdahalesi hakkında 6 Ocak'ta verdiği brifingde, Trump'ın özel hayatı ve mali durumu ile ilgili Rusya'nın elinde önemli bilgiler bulunduğu iddialarını içeren bir rapor yeni başkana sunuldu.

Raporda, Rus istihbarat birimlerinin Rusya'nın hem Cumhuriyetçilerin adayı Donald Trump hem de Demokratların adayı Hillary Clinton hakkında bilgi topladığı ama sadece Clinton'ın seçim kampanyasını olumsuz etkileyecek bilgileri sızdırdığı yer aldı. Rusya'nın bu şekilde Trump'ın başkanlık seçimini kazanmasına dolaylı olarak yardım ettiği hakkında verilere ulaştığı iddiasına da raporda yer verildi.

Trump'a karşı baskı için kullanılma ihtimali olan bilgilerin yanında raporda ayrıca Trump'a yakın kişilerin doğrudan Rus yetkililerle bağlantısının devam ettiği iddiası da yer buldu.

ABD'li yetkililer, elde edilen bilgilerin istihbari yollarla değil, eski üst düzey bir İngiliz istihbarat yetkilisi tarafından yönetilen ve siyasi danışmalık yapan bir kuruluşun yaptığı araştırmalara dayandığını belirtti.

CIA ve FBI, bu konuda açıklama yapmayı reddetti. Amerikalı yetkililer ise raporda yer alan iddiaların doğruluğunu teyit etmedi.

Trump da raporda kendisi hakkında yer alan bilgilerin asılsız olduğunu savundu. Konuyla ilgili Twitter hesabından da açıklama yapan Trump, "Sahte haberler. Tamamıyla siyasi bir cadı avı." ifadesini kullandı.

  • Yorumlar 0
  • Facebook Yorumları 0
    UYARI: Küfür, hakaret, rencide edici cümleler veya imalar, inançlara saldırı içeren, imla kuralları ile yazılmamış,
    Türkçe karakter kullanılmayan ve büyük harflerle yazılmış yorumlar onaylanmamaktadır.
    Bu habere henüz yorum eklenmemiştir.
Diğer Haberler
  • Clinton’ın New York Valiliği için yarışacak mı07 Ocak 2017 Cumartesi 19:10
  • Meksika'da benzin zammı protestolarında 5 ölü07 Ocak 2017 Cumartesi 13:57
  • "ABD seçimlerinde Rusya etkisi" tartışması büyüyor07 Ocak 2017 Cumartesi 12:31
  • New York'ta Almanya aleyhine dava açıldı07 Ocak 2017 Cumartesi 12:30
  • ABD Kongresi Trump'ın başkanlığını resmileştirdi07 Ocak 2017 Cumartesi 12:29
  • Hollywood Havalimanı’ndaki silahlı saldırıda 5 kişi öldü07 Ocak 2017 Cumartesi 12:27
  • Trump’tan Obama’nın Büyükelçilerine son uyarı06 Ocak 2017 Cuma 14:17
  • "ABD büyükelçilerine 20 Ocak sınırı" iddiası06 Ocak 2017 Cuma 10:25
  • Facebook canlı yayınında saldırı: 4 kişi gözaltında06 Ocak 2017 Cuma 09:46
  • ABD, Bin Ladin'in oğlu Hamza'yı 'küresel terör listesine' aldı06 Ocak 2017 Cuma 09:42
    • FOTO GALERİ
    12345678
    ÇOK OKUNANLAR
    YAZARLAR
    VİDEO GALERİ
    12345678
    YAŞAM
    EĞİTİM
    Tüm Hakları Saklıdır © 2014 Detay Kıbrıs | İzinsiz ve kaynak gösterilmeden yayınlanamaz.
    Tel : +90 392 444 79 79 Faks : +90 392 227351
    Haber Scripti