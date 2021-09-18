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ABD, Kabil’de öldürdüğü siviller için özür diledi

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ABD Merkez Kuvvetler (CENTCOM) Komutanı Orgeneral Kenneth McKenzie, geçen ay Afganistan’da düzenlenen hava saldırısında sivillerin öldürülmesi nedeniyle özür diledi.
ABD, Kabil’de öldürdüğü siviller için özür diledi

ABD Merkez Kuvvetler (CENTCOM) Komutanı Orgeneral Kenneth McKenzie, geçen ay Afganistan’da düzenlenen hava saldırısında sivillerin öldürülmesi nedeniyle özür diledi.

Kara birliklerini ülkeden tahliye eden ABD, 29 Ağustos’ta Taliban kontrolündeki Afganistan’daki Kabil Havalimanı yakınında bir hedef saldırı düzenlemişti.

Saldırıda sivillerin öldürüldüğü yönündeki haberler sonrası soruşturma başlatılmıştı.

McKenzie, ABD Savunma Bakanlığı Sözcüsü John Kirby’nin günlük basın toplantısına video konferansla bağlanarak soruşturmanın sonucunu duyurdu.

ABD’li komutan, saldırıda yedisi çocuk olmak üzere 10 sivilin hayatını kaybettiğini belirterek, saldırı düzenlenen araçtakilerin IŞİD’le bağlantısının olmadığını, kendilerine de tehlike arz etmediğini dile getirdi.

McKenzie, öldürülenlerin ailelerinden özür dileyerek komutan olarak sorumluluğu üstlendi.

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