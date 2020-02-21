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ABD-Kanada sınırında, bir kargo aracından kavanoz içinde insan beyni çıktı

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ABD-Kanada sınırında, bir kargo aracından kavanoz içinde insan beyni çıktı
ABD-Kanada sınırında, bir kargo aracından kavanoz içinde insan beyni çıktı

ABD’de, gümrük ve sınır koruma dairesi ekipleri kanada sınırına yakın bir noktada yaptıkları denetlemede ‘kavanoz içinde insan beyni’ buldu.

ABD’nin Michigan eyaleti ile Kanada’nın Ontario eyaleti arasındaki Blue Water Bridge kontrol noktasında, Kanadalı bir kargo şirketinin aracında 14 Şubat’ta yapılan aramada bulunan kavanozun üzerinde, ‘antik eğitim numunesi’ yazılı etiket olduğu açıklandı. İçinde beyin bulunan kavanozun Kanada’nın Toronto kentinden ABD’nin Wisconsin eyaletinin Kenosha kentine yollandığı belirtildi.

Gümrük ve sınır koruma dairesinden yapılan açıklamada, beynin ülkeye ‘yasal yollardan sokulması’ için gerekli belgelerin olmadığı vurgulandı. Hastalıktan Korunma ve Önleme Merkezleri ve ABD Kamu Sağlığı Enstitüsü’nün bu tip kargoların gönderilmesiyle ilgili katı kuralları bulunduğunun altı çizildi.

 

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