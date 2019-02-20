  • BIST 101.971
  • Altın 230,252
  • Dolar 5,3205
  • Euro 6,0379
  • Lefkoşa 13 °C
  • Mağusa 12 °C
  • Girne 14 °C
  • Güzelyurt 11 °C
  • İskele 12 °C
  • İstanbul 7 °C
  • Ankara 9 °C
SON DAKİKAKıbrıs'ta domuz gribi can almaya devam ediyor

ABD kayıp Türk'ü arıyor

» »
ABD polisi, Salı sabahı evinden çıkan ve kendisinden haber alınamayan 70 yaşındaki kayıp Türk'ü arıyor.
ABD kayıp Türk'ü arıyor

ABD’nin İllinois eyaletinde bulunan ve nüfus bakımından ABD’nin en büyük üçüncü şehri olan Şikago’da yer alan Lake View’deki evinden Salı günü 10:00 civarı çıkan Kazım Gürgüt'ten haber alamayan yakınları durumu polise bildirdi.

Polis, son olarak Lake View’in kuzeyinde görülen 70 yaşındaki Kazım Gürgüt’ün üzerinde pasaport ya da cüzdan taşımadığını, fakat bir miktar nakit taşıdığını belirtti. Polis, sadece Türkçe konuştuğunu vurguladığı Gürgüt’ün fotoğrafını da paylaşarak, kayıp adamı aramaya devam ediyor.

Etiketler: , ,
  • Yorumlar 0
  • Facebook Yorumları 0
UYARI: Küfür, hakaret, rencide edici cümleler veya imalar, inançlara saldırı içeren, imla kuralları ile yazılmamış,
Türkçe karakter kullanılmayan ve büyük harflerle yazılmış yorumlar onaylanmamaktadır.
Bu habere henüz yorum eklenmemiştir.
SON EKLENEN GALERİLER
Diğer Haberler
  • Bernie Sanders: 2020 ABD başkanlık seçimlerinde aday olacağım19 Şubat 2019 Salı 14:54
  • "Venezuela'da sosyalizm ölüyor"19 Şubat 2019 Salı 14:25
  • Maduro'dan sosyalizmi hedef alan Trump'a yanıt: Nazi tarzında19 Şubat 2019 Salı 12:26
  • Meksika'da Gazeteci cinayeti18 Şubat 2019 Pazartesi 18:09
  • ABD'de '50 Cent'i vurma talimatı' soruşturuluyor18 Şubat 2019 Pazartesi 16:45
  • Aktör Alec Baldwin'den Başkan Trump'a: Söyledikleri bana ve aileme tehdit mi teşkil ediyor?18 Şubat 2019 Pazartesi 11:58
  • Elektrikler kesilince mum yerine yanlışlıkla dinamit yaktı16 Şubat 2019 Cumartesi 13:30
  • Maduro:Venezuela’daki darbe girişimi çöktü15 Şubat 2019 Cuma 21:14
  • ABD yeni yapay zekayı gizliyor15 Şubat 2019 Cuma 20:34
  • Trump ulusal acil durum ilan edecek15 Şubat 2019 Cuma 20:26
    • YAZARLAR
    SON DAKİKA HABERLER
    FOTO GALERİ
    12345678
    VİDEO GALERİ
    12345678
    ÇOK OKUNANLAR
    Tüm Hakları Saklıdır © 2014 Detay Kıbrıs | İzinsiz ve kaynak gösterilmeden yayınlanamaz.
    Tel : +90 392 444 79 79 Faks : +90 392 227351
    Haber Scripti