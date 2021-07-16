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ABD “Kıbrıs Cumhuriyeti’nin” insan kaçakçılığı düzeyini birden ikiye düşürdü

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ABD Dışişleri Bakanlığı 2021 yılı “İnsan Kaçakçılığı” raporunda “Kıbrıs Cumhuriyeti’nin” düzeyini birden ikiye düşürdü.
ABD “Kıbrıs Cumhuriyeti’nin” insan kaçakçılığı düzeyini birden ikiye düşürdü

ABD Dışişleri Bakanlığı 2021 yılı “İnsan Kaçakçılığı” raporunda “Kıbrıs Cumhuriyeti’nin” düzeyini birden ikiye düşürdü.

Alithia ve diğer gazeteler, ABD Dışişleri Bakanlığı’nın 2021 yılı için yayımladığı insan kaçakçılığı raporunda Güney Kıbrıs’ın statüsünü birinci kategoriden ikinciye indirdiğini yazdılar.

Habere göre raporda, Rum hükümetinin insan kaçakçılığının önlenmesi için çaba sarf etmesine karşın gerekli görülen şartları tam olarak yerine getiremediği belirtildi.

Raporda, Rum hükümetinin son üç yıllık dönemde insan kaçakçılarına yönelik herhangi bir yargılama gerçekleştirmediği belirtilirken insan ticareti yapanların yakalanması için daha ayrıntılı soruşturmaların yapılması ve daha çok kaynak ayrılması gerektiğine vurgu yapıldı.

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