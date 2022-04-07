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ABD Kıbrıs Sorunuyla İlgili Karşılıklı Adım Atılmasını İstiyor

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ABD Kıbrıs Sorunuyla İlgili Karşılıklı Adım Atılmasını İstiyor
ABD Kıbrıs Sorunuyla İlgili Karşılıklı Adım Atılmasını İstiyor

ABD’nin, Kıbrıs-Türkiye-Yunanistan üçgeninde karşılıklı adımlar atılmasını ve böylelikle, Kıbrıs sorununda bazı hareketlenmeler olmasını, Doğu Akdeniz’deki enerji meselesinde durumun değişmesini ve Türk piyasasının Rusya doğalgazından bağımsız hale gelmesini arzuladığı bildirildi.

Fileleftheros gazetesi “Karşılıklı Adım Gözetiyorlar… ABD Kıbrıs-Yunanistan-Türkiye Üçgeninde Kıbrıs Sorununa Hareketlilik Kazandıracak Jestler İstiyor” başlık ve spotuyla aktardığı haberinde, ABD Dışişleri Bakanlığı Müsteşarı Victoria Nuland’ın Kıbrıs ziyaretinin dün itibarıyla başladığını ve yapacağı görüşmelerin odağında Kıbrıs sorununun bulunduğunu yazdı.

Gazete, Nuland’ın dün, Larnaka’daki CYCLOPS Eğitim Merkezi’nde Dışişleri Bakanı Yoannis Kasulidis ile görüştüğünü ve Kasulidis’in Nuland’a Güven Yaratıcı Önlemler (GYÖ) konusunda bilgilendirme yaparak, Kıbrıslı Türklerin izolasyonuna son verecek ve müzakerelerin yolunu açacak samimi bir çabanın söz konusu olduğunu söylediğini kaydetti.

Habere göre Kasulidis, Nuland ile görüşmesinde Maraş’ın BM gözetiminde iade edilmesi ve Ankara Ek Protokolü’nün uygulanması gerektiğini vurguladı.

Gazete, Nuland’ın Kasulidis ile görüşmesinden sonra yaptığı açıklamada, 4 yılın ardından Güney Kıbrıs’a gittiği ve eski dostu Kasulidis ile iş birliği için memnun olduğunu dile getirdiğini yazdı.

Habere göre Nuland, ABD ile Güney Kıbrıs arasında 4 yıl önce imzalanan güvenlik anlaşmasına değinirken, bugün bir eğitim merkezlerinin bulunduğunu ve her şeyi birlikte yaptıklarını; burada ABD güçlerinin bulunduğunu ve enerji güvenliğinden bahsettiklerini, şu an için en önemli olanın da demokrasinin tehdit edilmesi olduğunu söyledi.

Nuland, Rusya’nın silahlarıyla ilgili olarak ise, dünyadaki tüm ülkelerle Ukrayna’nın bir şekilde desteklenmesi gerektiğini görüştüklerini, ancak Güney Kıbrıs’tan yardım istemenin ABD’nin işi olmadığını ve bu konuda ne yapılabileceğiyle ilgili kararın Güney Kıbrıs’a ait olduğunu kaydetti.

Kasulidis ise, Nuland ile toplantısının yapıcı ve verimli geçtiğini belirterek, görüşmede Nuland’ın bugün Rum Yönetimi Başkanı Nikos Anastasiadis ile tartışacağı konuları ele aldıklarını ifade etti.

Nuland’a Avrupa’nın güvenlik mimarisiyle ilgili gelişmeler çerçevesinde mevcut durumu nasıl irdelediklerini anlattığını kaydeden Kasulidis, devamında da iki ülke arasındaki ilişkilerle ilgili bazı konuları ele aldıklarını belirtti.

Kasulidis, ele aldıkları konulardan birinin de ABD tarafından organize ve finanse edilen CYCLOPS Eğitim Merkezi’nin oluşturulması ve herkesin menfaatine olacak bu merkezde, ülkenin ve bölgenin güvenliği için insanların eğitilmesi olduğunu söyledi.

ZİYARET LARNAKA’DAN BAŞLADI

Gazete devamla, Nuland’ın ziyaretinin Larnaka’dan başladığını ve Kasulidis ile birlikte Larnaka-Odessa Kardeş Ülke Anıtı’na (Finikudes’te sahilde bulunan Çapa-Kalp Heykeli) giderek, burada Rusya işgali nedeniyle Ukrayna’da hayatını kaybedenleri andıklarını yazdı.

Kasulidis ile Nuland’ın burada, Ukrayna’daki olayları ve 2022’deki Rus işgali ile “1974’teki Türk işgalini” görüştüklerini kaydeden gazete, Nuland’ın yaptığı açıklamada, Ukrayna ulusu ve tüm demokratik ülke için hayati önem taşıyan şu günlerde, ABD Başkanı Joe Biden ile Dışişleri Bakanı Antony Blinken adına anıtı ziyaret ettiğini dile getirdiğini belirtti.

Alithia gazetesi “Doğu Akdeniz’de Yeni Borulara İhtiyaç Var… ABD Dışişleri Bakanlığı Müsteşarı Kıbrıs’ta” başlık ve spotuyla aktardığı haberinde, Nuland’ın gündeminin üst sırasındaki enerji güvenliği konusuyla dün güney Kıbrıs’ta temaslara başladığını yazdı.

Gazete, Nuland’ın Türkiye’de yaptığı temasların ardından, yeni doğalgaz kaynakları bulunması ve Doğu Akdeniz’de yeni borular inşa edilmesinin gerekliliğini vurguladığını kaydetti.

Haberde, Nuland’ın Hürriyet gazetesine verdiği röportaj yansıtıldı.

Nuland’ın Güney Kıbrıs ziyareti, Politis gazetesinde “GYÖ’ler, Doğal Gaz ve Derinlemesine Diyalog”, Haravgi gazetesinde de “Nuland: ‘Doğu Akdeniz’de Yeni Borular Gerek’” başlıklarıyla aktarıldı.

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