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ABD kıyameti yaşıyor! Bilanço ağırlaşıyor

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ABD'nin özellikle doğusunda hafta sonundan bu yana etkili olan aşırı soğuklar nedeniyle 8 kişi yaşamını yitirdi, yüzlerce uçak seferi iptal edildi.
ABD kıyameti yaşıyor! Bilanço ağırlaşıyor

Mevsimin en soğuk günlerinin yaşandığı ABD'deki yetkililer, hafta  sonundan bu yana 8 kişinin şiddetli soğuklar nedeniyle hayatını kaybettiğini  belirtti.

Chicago'da 12 yaşındaki bir kız çocuğu, evinin dışında oynarken  üzerine kar kütlesinin düşmesi sonucu, Connecticut'ta bir tesisatçı, elektrik  hattını kontrol ederken devrilen ağacın altında kalarak yaşamlarını yitirdi.

Kar temizlerken düşen 59 ve 91 yaşlarındaki iki kişi kaldırıldıkları  hastanede, Winconsin'de 2 kişi ise karlı yolda yaptıkları trafik kazası nedeniyle  öldü.

Missouri'de de 30 yaşındaki bir sürücü, karla kaplı yolda direksiyon  hakimiyetini kaybettiği aracının başka bir araçla çarpışması sonucu yaşamını  yitirdi.

Kansas eyaletinde de bir kar temizleme aracının devrilmesi sonucu  sürücü öldü.

UÇAK SEFERLERİ İPTAL EDİLDİ

Uçak seferlerini takip eden FlightAware şirketine göre, pazartesi  sabahı itibariyle yaklaşık 280 uçak seferi iptal edildi.

ABD'nin kuzeydoğu bölgesinde sıcaklıkların sıfırın altında 7 derece  civarında olacağı belirtilirken, New York ve New Jersey'de termometreler  hissedilen sıcaklığı sıfırın altında 25 derece gösterdi.

Uzmanlar, sürücülere karlı ve buzlu yollarda araç kullanırken dikkatli  olmaları uyarısında bulundu, evlerde de elektrikli battaniye ve ısıtıcı kullanımı  konusunda dikkatli olunması istendi.

CNN meteorolojisti Pedram Jahaveri, 74 milyondan fazla Amerikalı'nın  "mevsimin en soğuk hava şartlarından" etkilendiğini belirtti.

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