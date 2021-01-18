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ABD Kongre binası güvenlik tehdidi nedeniyle kapatıldı

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Joe Biden'ın 20 Ocak 2021'de gerçekleşecek devir teslim töreni öncesi ABD Kongre binası 'tehdit' gerekçesiyle giriş çıkışlara kapatıldı.
ABD Kongre binası güvenlik tehdidi nedeniyle kapatıldı

Joe Biden'ın 20 Ocak 2021'de gerçekleşecek devir teslim töreni öncesi ABD Kongre binası 'tehdit' gerekçesiyle giriş çıkışlara kapatıldı.

Reuters'a konuşan bir kaynak, "dış tehdit" tespit edildiğini söyledi. Pencerelerden ve kapılardan uzak durun çağrısı yapılırken, Kongre binası yakınlarında dumanlar yükseldiği görüldü.

ABD polisi konuya ilişkin yaptığı açıklamada, Joe Biden'ın yemin töreni provası esnasında tanımlanamayan bir güvenlik tehdidi oluştuğu bildirildi.

Öte yandan, Biden'ın tören provasına katılanların ise tahliye edildiği duyuruldu.

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