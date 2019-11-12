  • BIST 103.747
  • Altın 269,522
  • Dolar 5,7750
  • Euro 6,3685
  • Lefkoşa 21 °C
  • Mağusa 23 °C
  • Girne 25 °C
  • Güzelyurt 21 °C
  • İskele 23 °C
  • İstanbul 17 °C
  • Ankara 13 °C
SON DAKİKALefkoşa'da yıkılan surlar tamir ediliyor

ABD Kongre üyelerinden Trump'a mektup: "Erdoğan'ın Kıbrıs MEB'indeki adımları ihlaldir"

»
ABD Kongre üyeleri, Trump'a 'Erdoğan'a daveti geri çek' çağrısı yaparak gönderdiği mektupta, "Erdoğan'ın Kıbrıs'ın münhasır ekonomik bölgesindeki agresif adımları Kıbrıs'ın ulusal kaynaklarını geliştirme hakkının ihlalidir" denildi.
ABD Kongre üyelerinden Trump'a mektup: "Erdoğan'ın Kıbrıs MEB'indeki adımları ihlaldir"

ABD Kongresi’nde Türkiye Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan’ın Washington ziyaretine yönelik tepkiye bir yenisi daha eklendi. ABD Kongre üyeleri, Temsilciler Meclisi Dışişleri Komisyonu Başkanı Eliot Engel’in öncülüğünde kaleme aldıkları mektupta Başkan Trump’a Erdoğan’a Beyaz Saray’a daveti geri çekmesi çağrısında bulundu. Mektupta, “Erdoğan’ın Kıbrıs’ın münhasır ekonomik bölgesindeki agresif adımları Kıbrıs’ın ulusal kaynaklarını geliştirme hakkının ihlalidir” ifadelerine de yer verildi.

Mektupta, “Erdoğan’ın Suriye’de yürüttüğü kanlı operasyonun bölgeyi istikrarsızlığa sürüklediği ve ABD’nin ulusal güvenliğini tehlikeye attığı” savunuldu. “Cumhurbaşkanı Erdoğan’ın Suriye’nin kuzeyini 9 Ekim’de işgal etme kararı ABD’nin ulusal güvenliği açısından felaket sonuçlara, NATO ittifakı içinde derin farklılıklara ve sahada insani krize yol açtı. Türk güçleri sivilleri ve IŞİD’e karşı mücadelede ABD’nin önemli bir ortağı olan Suriye Demokratik Güçleri’nin üyelerini öldürdü ve yüz binden fazla kişinin göç etmesine yol açtı” denildi.

Mektupta “Erdoğan, F-35 ortak savaş uçağı programına yönelik tehdit teşkil etmesine rağmen, Rus S-400 hava savunma sistemi satın alıp ABD’nin Patriot sistemini satma teklifini reddederek Türkiye’yi Putin yönetimindeki Rusya’ya daha da yaklaştırdı.

Cumhurbaşkanı Erdoğan, Türk Akımı boru hattı projesinde de Rusya ile işbirliği yaparak, Putin’in Avrupa’nın Rus enerji kaynaklarına bağımlı kalmaya devam etmesini sağlama çabalarına destek verdi ve son olarak Rusya’nın Suriye’de daha geniş kapsamlı bir rol üstlenmesini kabul etti” ifadeleri yer aldı.

Kongre üyelerinin mektubunda, Türkiye’nin Doğu Akdeniz’deki sondaj faaliyetlerine de atıfta bulunuldu. “Erdoğan’ın Kıbrıs’ın münhasır ekonomik bölgesindeki agresif adımları Kıbrıs’ın ulusal kaynaklarını geliştirme hakkının ihlalidir. İçerde de Cumhurbaşkanı Erdoğan Türkiye’de demokratik kurumların sistematik olarak geriye gitmesinden, bütün siyasi yetkilerin kendisinde toplanmasından, siyasi muhaliflerin ve barışçıl göstericilerin yargılanmasından, şoke edici sayıda gazetecinin cezaevine konulmasından sorumludur. Masum Amerikan vatandaşlarını ve ABD Büyükelçiliği yerel çalışanlarını cezaevine koyması bilhassa korkunçtur” ifadeleri kullanıldı.

Kongre üyeleri, geçtiğimiz günlerde Türkiye’ye Suriye operasyonu sebebiyle yaptırım uygulanmasını öngören yasa tasarısını hatırlattıkları mektupta “Bu durum göz önüne alındığında, Cumhurbaşkanı Erdoğan’ın şu an ABD’yi ziyaret etmesi için uygun zaman olmadığı görüşündeyiz” sözleriyle Başkan Trump'a Erdoğan’a yaptığı Beyaz Saray davetini geri çekmesi çağrısı yaptı.

Mektupta, 1915 olaylarını “soykırım” olarak niteleyen ve geçtiğimiz günlerde Temsilciler Meclisi’nde kabul edilen Ermeni tasarısında ''hayır'' oyu kullanan Demokrat Partili Ilhan Omar’ın da imzası bulunuyor.

  • Yorumlar 0
  • Facebook Yorumları 0
UYARI: Küfür, hakaret, rencide edici cümleler veya imalar, inançlara saldırı içeren, imla kuralları ile yazılmamış,
Türkçe karakter kullanılmayan ve büyük harflerle yazılmış yorumlar onaylanmamaktadır.
Bu habere henüz yorum eklenmemiştir.
SON EKLENEN GALERİLER
Diğer Haberler
  • 11 milyon fidan kampanyasına ormancılardan tepki: 8-9 milyonu zayi olacak11 Kasım 2019 Pazartesi 13:13
  • Prof. Dr. Mümtaz Soysal hayatını kaybetti11 Kasım 2019 Pazartesi 12:35
  • AKP Genel Başkan Yardımcısı Kandemir: Bir kısım istifalar olacak11 Kasım 2019 Pazartesi 11:17
  • RTÜK dondurma reklamlarına müdahale edecek: 'Genel ahlak sınırlarını aşan sorunlar olabiliyor'11 Kasım 2019 Pazartesi 10:40
  • AKP’li belediye, 10 Kasım anma mesajında Atatürk yerine Erdoğan’ın fotoğrafını kullandı10 Kasım 2019 Pazar 19:54
  • Türkiye'de son günlerde yaşanan ölümlerin sebebi 'Werther' etkisi mi?09 Kasım 2019 Cumartesi 16:05
  • Ekonomil kriz vurmaya devam ediyor: Antalya’da 4 kişilik aile ölü bulundu!09 Kasım 2019 Cumartesi 13:10
  • TÜİK verilerine göre en sık boşanma nedenleri08 Kasım 2019 Cuma 21:37
  • Kılıçdaroğlu: Halen orta çağ siyaseti yapıyoruz08 Kasım 2019 Cuma 21:32
  • Akit'in intihar haberini 'ateist kitaptan' kaynaklı olduğunu söylemesi, sosyal medyada gündem oldu08 Kasım 2019 Cuma 21:26
    • YAZARLAR
    SON DAKİKA HABERLER
    FOTO GALERİ
    12345678
    VİDEO GALERİ
    12345678
    ÇOK OKUNANLAR
    Tüm Hakları Saklıdır © 2014 Detay Kıbrıs | İzinsiz ve kaynak gösterilmeden yayınlanamaz.
    Tel : +90 392 444 79 79 Faks : +90 392 227351
    Haber Scripti