ABD Kongresi, Çin'in Sincan bölgesinden ithal edilen ürünlere ek denetleme yapılmasını destekledi

ABD'nin yasama organı Kongre, şirketlerin Çin'in Sincan bölgesinden ithal ettiği ürünlerin zorla çalıştırılan insanlar tarafından üretilmediğini kanıtlamasını zorunlu kılacak bir tasarı geçirdi.

ABD'nin yasama organı Kongre, şirketlerin Çin'in Sincan bölgesinden ithal ettiği ürünlerin zorla çalıştırılan insanlar tarafından üretilmediğini kanıtlamasını zorunlu kılacak bir tasarı geçirdi.

ABD, Çin'i bölgedeki Müslüman azınlığa soykırım yapmakla suçluyor. Pekin, bu suçlamaları reddediyor.

Kongre'nin yasa tasarısı bölgede iş yapan Coca-Cola, Nike ve Apple gibi şirketlerin tepkisini çekmişti. Beyaz Saray da ilk başta tasarıya mesafeli dursa da Kongre'de aldığı desteğin ardından duruş değiştirdi.

Tasarı, perşembe günü Senato'dan sadece bir 'hayır' oyuyla geçti.

'Uygur Zorla Çalıştırmayı Önleme Yasası', ABD Başkanı Joe Biden tarafından imzalandıktan sonra yasalaşacak. Beyaz Saray, Biden'ın imza atacağını belirtti.

Perşembe günü ABD Hazine Bakanlığı ayrıca 8 Çinli şirketi Uygurları izledikleri gerekçesiyle kara listeye aldı.