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ABD Kongresi, Rusya’yı terörizmden sorumlu tutuyor

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ABD Senatosu, Rusya'nın terörizm sponsoru devlet listesine dahil edilmesini isteyen bir yasa tasarısını onayladı. Cumhuriyetçi Senatör Lindsey Graham ve Demokrat Richard Blumenthal tarafından öne sürülen ve Dışişleri Bakanı Anthony Blinken'i Rusya'yı
ABD Kongresi, Rusya’yı terörizmden sorumlu tutuyor

 listeye koymaya çağıran karar oybirliğiyle kabul edildi.

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Senato üyeleri, böyle bir hareketin Rusya'dan mal ithalatını sınırlayacağını, iş yaptıkları hükümetleri cezalandıracağını ve hali hazırda ülkede bulunan şirketlerin maliyetlerini artıracağını söyledi. Moskova’nın bu listeye dahil edilmesi, Rusya'nın terörizme verdiği destekle ilgili suçlamalarla ABD'de yargılanmasına da izin verecek.

Graham ve Blumethal, “Sebepsiz yere Ukrayna’yı işgal ede Rusya hastaneleri, tiyatroları, apartmanları, otelleri ve alışveriş merkezlerini vurarak binlerce masum sivili kasten öldürdü. Rusya'nın Ukrayna'ya yönelik kampanyası, Ukrayna halkının gözünü korkutmayı, sivillere zarar vermeyi ve korku yaymayı amaçlıyor. Bu terör tanımı” ifadelerini kullandı.

Temsilciler Meclisi’nin de Rusya'nın birçok ülke ile ticari ilişkileri nedeniyle böyle bir adım atmaktan kaçınan ABD yönetimi üzerindeki baskıyı artıracak sembolik bir hamleyle yasa tasarısını onaylaması bekleniyor. Hali hazırda terörizm sponsoru olan devletler listesinde Küba, Kuzey Kore, İran ve Suriye yer alıyor.

Kongre, Rusya'yı terörist listelerine dahil edecek bir yasayı fiilen geçirebilirken, milletvekilleri sembolik karar taslağını sunarak bu konudaki nihai kararı Dışişleri Bakanı'na bırakmayı seçti.

Senatör Graham ve Blumenthal, bu ayın başlarında Ukrayna'yı ziyaret ederek, Ukrayna Devlet Başkanı Vladimir Zelensky ile görüşerek, kendisine karar taslağının bir kopyasını sundu.

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