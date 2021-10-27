ABD Kongresinden 11 temsilci, Türkiye’ye F-16 satılmaması için Biden’a mektup kaleme aldı

Cumhuriyetçi ve Demokrat Parti’den temsilciler, ABD Başkanı Joe Biden’a yazdıkları mektupta Türkiye’ye F-16 satılmaması gerektiğini kaleme aldı. Böyle bir adımın atılması takdirinde bu hamlenin Kongre’de engelleneceğinden emin olunduğu belirtildi.

Reuters’ın haberine göre Temsilciler Meclisi’nden 11 kişi, Biden ve Dışişleri Bakanı Antony

Blinken’e hitaben yazdıkları mektuplarında, Türkiye’ye 40 adet Lockheed Martin F-16’sı ve 80 adet F-16 modernizasyonu kiti satılması haberleri yüzünden endişeli olduklarını belirtti.

Mektubun tarihinin 25 Ekim olduğu aktarılıyor.

Temsilcilerin kaleme aldığı mektupta, “Hasım gibi davranan bir müttefike ABD yapımı hava aracı göndererek ulusal güvenliğimiz konusunda taviz veremeyiz” ifadesi yer aldı.

Beyaz Saray, konuyla ilgili yorum yapmadı.

Bu ayın başında Türkiye’nin ABD'li Lockheed Martin tarafından üretilen 40 adet F-16 ve 80'e yakın F-16 modernizasyon kiti almak için ABD'ye başvurduğu haberleştirilmişti.

Reuters ajansı, başvurunun ABD Dışişleri Bakanlığı'nda değerlendirme sürecinde olduğunu, Bakanlık onay verirse bu kararın Kongre'ye gönderileceğini ve Kongre'nin bu satışı bloke etme gücü olduğunu aktarmıştı.