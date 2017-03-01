ABD Kongresine ilk kez hitap eden Trump’tan terörle mücadele vurgusu

"Bu alçak düşmanı yeryüzünden temizlemek için İslam dünyasındaki dostlarımız ve müttefiklerimiz de dahil tüm müttefiklerimizle beraber çalışacağız" dedi.

“DEAŞ’İ YERYÜZÜNDEN TEMİZLEMEK İÇİN İSLAM DÜNYASINDAKİ DOSTLARIMIZ DAHİL TÜM MÜTTEFİKLERİMİZLE BERABER ÇALIŞACAĞIZ”

“İRAN'IN FÜZE PROGRAMINI DESTEKLEYEN KİŞİ VE KURUMLARA YENİ YAPTIRIMLAR GETİRDİM, İSRAİL DEVLETİ İLE SARSILMAZ İTTİFAKIMIZI YENİDEN TASDİK ETTİM”

“AMERİKAN TARİHİNDEKİ EN BÜYÜK BÜTÇE ARTIŞLARINDAN BİRİNİN HAZIRLANMASINI İSTİYOR VE ORDUYU YENİDEN İNŞA EDECEK BİR BÜTÇEYİ KONGREYE GÖNDERİYORUM”

Başkanlık koltuğuna oturduktan sonra ilk kez Kongreye hitap eden ABD Başkanı Donald Trump, terör örgütü DEAŞ ile mücadelede tüm müttefiklerle iş birliği vurgusu yaparak, "Bu alçak düşmanı yeryüzünden temizlemek için İslam dünyasındaki dostlarımız ve müttefiklerimiz de dahil tüm müttefiklerimizle beraber çalışacağız" dedi.

ABD Kongresinin iki kanadını temsil eden Senato ile Temsilciler Meclisinin ortak oturumunda vekillere hitap eden Trump, ağırlıklı olarak Amerikan ekonomisiyle ilgili attığı adımları anlattı. DEAŞ ve yasa dışı göçmenlerle mücadele vaadini yineleyen Trump, ülkede birliği sağlamak istediğini vurguladı.

Salona girişinde Cumhuriyetçi vekiller tarafından dakikalarca ayakta alkışlanan ve konuşması sık sık alkışlarla bölünen Trump, yaklaşık bir saat süren hitabında göreve geldiği günden itibaren ekonomi alanında birçok adım attığını belirtti.

ABD'nin güvenliğini sağlama noktasında gerekli gördükleri tedbirleri alacaklarını kaydeden Trump, ABD ve Avrupa'da yaşanan terör saldırılarından örnekler vererek DEAŞ tehdidine karşı kararlılık vurgusu yaptı.

DEAŞ'A KARŞI MÜTTEFİKLERLE BERABER ÇALIŞMA VURGUSU

Terör örgütü DEAŞ'ı kastederek, "Bu alçak düşmanı yeryüzünden temizlemek için İslam dünyasındaki dostlarımız ve müttefiklerimiz de dahil tüm müttefiklerimizle beraber çalışacağız" diyen Trump, savunma harcamalarında öngördüğü ciddi artışa da dikkati çekti.

Trump, "Söz verdiğim gibi, Müslüman ve Hristiyanları, her din ve inançtan kadın, erkek ve çocukları katleden kanunsuz vahşiler topluluğu olan DEAŞ'ı ortadan kaldırma planı hazırlaması için Savunma Bakanlığına talimat verdim" ifadesini kullandı.

,ABD Savunma Bakanlığının (Pentagon) bütçesinin ciddi oranda artırılması için çalışmalara başladıklarını da aktaran Trump, "Amerikan tarihindeki en büyük bütçe artışlarından birinin hazırlanmasını istiyor ve orduyu yeniden inşa edecek bir bütçeyi Kongreye gönderiyorum" diye konuştu.

İRAN'A GÖZDAĞI, İSRAİL'E ATIF

Trump ayrıca İran'ın eylemlerine dikkati çekerek, "İran'ın füze programını destekleyen kişi ve kurumlara yeni yaptırımlar getirdim ve İsrail devleti ile sarsılmaz ittifakımızı yeniden tasdik ettim" açıklamasında bulundu.

ABD Başkanı Trump, NATO ile ilişkilere de değindi.

Bu konuda Trump, "Faşizmi tahtından eden iki dünya savaşı ile komünizmi mağlup eden Soğuk Savaş arasında harmanlanmış NATO'yu güçlü bir şekilde destekliyoruz" değerlendirmesini yaptı.

MEKSİKA SINIRINA DUVAR

ABD'nin güney sınırının güvenliği konusuna da konuşmasında yer ayıran Trump, Meksika sınırına duvar inşa edileceğini bir kez daha dile getirdi. Trump, "Yakın zamanda başlayacak ve bittiği zaman uyuşturucu kaçakçılığına ve suça karşı çok etkili bir silah olacak" dedi.

Bugüne kadar sınır güvenliği konusunda gerekli adımların atılmadığını savunan Trump, mevcut kanunların etkili bir şekilde uygulanmadığını, kendi yönetiminin bu kanunları uygulayacağını belirtti.

Son haftalarda ABD'deki Yahudi merkezlerini hedef alan saldırı tehditlerine de işaret eden Trump, "nefretin ve kötülüğün her türlüsünü kınama noktasında bir araya gelmiş bir ülke" olduklarını anlattı.

BD Başkanı Donald Trump, ülkesinin hedeflerine ulaşabilmesi için öncelikle "Amerikan ekonomisinin motorunun yeniden çalıştırılması" gerektiğini söyledi.

ABD Kongresinin iki kanadını temsil eden Senato ile Temsilciler Meclisinin ortak oturumunda vekillere hitap eden Trump, sık sık seçim kampanyasında verdiği mesajları yineledi.

Trump, geçmişte yapılan hataların yaklaşık 9 yıl sonra 250. yıl dönümünü kutlayacak ABD'nin geleceğini tayin etmesine izin vermeyeceğini söyledi.

Amerikan orta sınıfının uzun zamandır, yabancı ülkelere kayan istihdam ve refah nedeniyle küçülmekte olduğunu vurgulayan Trump, "Birbiri ardına küresel projeleri finanse ettik ama Chicago, Baltimore, Detroit gibi yoksul şehirlerdeki çocuklarımızın kaderini görmezden geldik. Kendi sınırlarımızı herkesin geçişine ve uyuşturucu seline açık bırakırken diğer ülkelerin sınırlarını koruduk. Evimizdeki altyapı sistemleri çökerken deniz aşırı ülkelere trilyonlarca dolar harcadık" dedi.

Trump, yaklaşık 94 milyon Amerikalının iş gücüne katılmadığını, 43 milyon kişinin açlık seviyesinde yaşadığını ve selefi Barack Obama'nın 8 yıllık görevi süresince kendisinden önceki tüm başkanların toplamından daha fazla kamu borcu oluşturduğunu kaydetti.

Kuzey Amerika Serbest Ticaret Anlaşması onaylandığından bu yana ABD'nin sanayi istihdamının neredeyse dörtte birini kaybettiğini anlatan Trump, "Çin, Dünya Ticaret Örgütüne 2001'de katıldığından bu yana 60 bin şirketimizi yitirdik. Geçen sene toplam mal ticareti açığımız 800 milyar dolardı. Ayrıca, bir dizi üzücü dış politika faciasını miras aldık" değerlendirmesinde bulundu.

"ÖNCELİKLE EKONOMİNİN MOTORUNU YENİDEN ÇALIŞTIRMALIYIZ"

"Evde ve dışarıda tüm hedeflerimize ulaşabilmek için öncelikle ekonominin motorunu yeniden çalıştırmamız gerekiyor" diyen Trump, ölmekte olan Amerikan endüstrilerini yeniden hayata döndüreceğini, orduya ihtiyacı olan kaynağı sağlayacağını, çöken altyapının yeni yollar köprüler, havayolları ve tren yollarıyla yenileceğini taahhüt etti.

Trump, göreve geleli henüz bir aydan biraz fazla zaman geçtiğini hatırlattı.

Başkan seçilmesinden bu yana Ford, Fiat-Chrysler, General Motors, Sprint, Softbank, Lockheed Martin, Walmart ve daha nicelerinin ABD'ye milyarlarca dolarlık yatırım yapacağını ve on binlerce yeni istihdam oluşturacağını açıkladığını dile getiren Trump, "Hisse senetleri 8 Kasım'dan bu yana yaklaşık 3 trilyon dolarla rekor seviyede değer kazandı. Harika F-35 savaş uçaklarının fiyatını aşağı çekerek vergi mükelleflerine yüz milyonlarca dolar tasarruf sağladık ve tüm federal hükümet ihalelerinde milyarlarca dolar kazanmaya devam edeceğiz" ifadelerini kullandı.

Donald Trump ayrıca, önceki yönetimin "istihdam katili" regülasyonlarını ciddi derecede azaltmak için harekete geçtiğini, askeri ve elzem olmayan federal işe alımları durdurduğunu, kamu yetkililerini lobicilik faaliyetlerinden men ettiğini, Keystone ve Kuzey Dakota petrol boru hatlarının önünü açtığını, Transpasifik Ortaklık Anlaşması'ndan çekildiğini anımsattı.

Amerikan şirketlerine uygulanan kurumsal vergi oranını düşüreceğini kaydeden Trump, ekonomi takımının şu an "tarihi vergi reformu" üzerinde çalıştığını aktardı.

Ticaret anlaşmalarına da değinen Trump, "Serbest ticarete kuvvetle inanıyorum ancak ticaret aynı zamanda adil olmalı" açıklamasını yaptı. Trump, ABD'ye "Amerikan malı satın al, Amerikalı işçi çalıştır" prensibi ve yaklaşık bir trilyon dolarlık altyapı yatırımıyla milyonlarca istihdam getireceğini ifade etti.

"SAĞLIK SİGORTASI REFORMU BEŞ PRENSİBE DAYANACAK"

Sağlık sigortası reformunu da değerlendiren Trump, Kongre üyelerinden selefi Barack Obama tarafından hayata geçirilen Maliyeti Düşük Sağlık Sigortası Reformu'nu ya da kamuoyunda bilinen adıyla "Obamacare"i iptal etmelerini istedi.

Her Amerikalıyı sağlık sigortası almaya zorlamanın hiçbir zaman iyi bir fikir olmadığını savunan Trump, yeni sağlık sigortası reformunun önceden bilinen hastalıkları olanlara erişim sağlanması, herkesin kendi istediği planı seçebilmesi, eyaletlere yeterli kaynak ve esnekliğin verilmesi, sigorta ücretlerini gereksiz yere artıran maliyetlerin önlenmesi ve eyaletler arası sağlık sigortası alımına izin verilmesinden oluşan beş prensibe dayanacağını bildirdi.

DEMOKRATLAR TRUMP'I NE KARŞILADI NE DE UĞURLADI

Salona girişinde Cumhuriyetçiler tarafından karşılanan ve kürsüye çıkmasının ardından dakikalarca ayakta alkışlanan Trump'ın Demokrat vekillerle tokalaşmaması, tarihi konuşmanın dikkat çekici bir ayrıntısını oluşturdu.

Demokratlar, Trump'ın Obama yönetimine yönelttiği suçlamaları rahatsızlıkla dinlerken, Cumhuriyetçiler sık sık alkış yağmuruna tuttu.

YATIRIMCILAR UMDUĞUNU BULAMADI

Donald Trump'ın konuşmasında özellikle vergi reformu ve altyapı harcamalarına dair yeni detaylar vermesini ümit eden yatırımcılar hayal kırıklığına uğradı. Piyasaların ilk tepkisi ise sınırlı kaldı.

Analistler, yaklaşık üç aydır, genişlemeci maliye politikalarına yönelik beklentiyle rekordan rekora koşan ABD borsalarındaki iyimserliğin, yeni yönetim yakın zamanda somut adım atmazsa uzun soluklu olmayacağına işaret ediyor.