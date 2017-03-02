ABD Konsolosu Güneydoğu turunda

Diyarbakır, Şanlıurfa ve Gaziantep'i kapsayan bölge ziyaretine çıkan ABD’nin Adana Konsolosu Linda Stuart Specht, AK Parti Diyarbakır İl Başkanı Muhammed Dara Akar ile görüştü.

Güneydoğu Gazeteciler Cemiyeti'nde basın mensuplarıyla buluşan Specht, bu kentlerin valileri ve diğer hükümet yetkilileriyle planlanan toplantıların ise son anda iptal edildiğini ve gerçekleştirilemediğini açıkladı.Diyarbakır, Şanlıurfa ve Gaziantep'i kapsayan bölge ziyaretine çıkan ABD’nin Adana Konsolosu Linda Stuart Specht, AK Parti Diyarbakır İl Başkanı Muhammed Dara Akar ile görüştü. Ziyarette konuşan Akar, hükümet olarak halkı ve esnafı mağdur etmeyeceklerini belirterek, terörün açtığı yaraları sardıklarını ifade etti.

Diyarbakır’ın Sur ilçesini tarihi dokusunu koruyarak, yeniden inşa edeceklerini anlatan Akar, “Sur’u yeniden gerçek kimliğine kavuşturacağız. Biz hiçbir zaman Sur’u ve Sur halkını yalnız bırakmadık, Hükümetimiz Sur konusunda çok hassas davranıyor, Sur Diyarbakır’ın kalbi olup inanç turizmi için önemli bir merkezdir” dedi.