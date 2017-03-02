ABD Konsolosu Güneydoğu turunda

Güneydoğu Gazeteciler Cemiyeti'nde basın mensuplarıyla buluşan Specht, bu kentlerin valileri ve diğer hükümet yetkilileriyle planlanan toplantıların ise son anda iptal edildiğini ve gerçekleştirilemediğini açıkladı.Diyarbakır, Şanlıurfa ve Gaziantep'i kapsayan bölge ziyaretine çıkan ABD’nin Adana Konsolosu Linda Stuart Specht, AK Parti Diyarbakır İl Başkanı Muhammed Dara Akar ile görüştü. Ziyarette konuşan Akar, hükümet olarak halkı ve esnafı mağdur etmeyeceklerini belirterek, terörün açtığı yaraları sardıklarını ifade etti.
Diyarbakır’ın Sur ilçesini tarihi dokusunu koruyarak, yeniden inşa edeceklerini anlatan Akar, “Sur’u yeniden gerçek kimliğine kavuşturacağız. Biz hiçbir zaman Sur’u ve Sur halkını yalnız bırakmadık, Hükümetimiz Sur konusunda çok hassas davranıyor, Sur Diyarbakır’ın kalbi olup inanç turizmi için önemli bir merkezdir” dedi.
16 Nisan’ın kendileri için çok önemli bir tarih olduğunu anlatan Akar, “Referandum Ülkemize büyük bir değişim getireceğini söyledi. Akar, Referandumdan sonra, büyük reformlar düşünüyoruz, AK Parti olarak şuan önceliğimiz, demokrasimizi koruyup güçlendirmektir” diye konuştu.Görüşme öncesi kısa bir açıklamada bulunan ABD'li Konsolos Specht, Ağustos 2016'dan beri Diyarbakır'a ilk ziyaretini gerçekleştirdiğini, Adana'daki Konsoloslukta Güneydoğu Anadolu'nun çeşitli bölgelerini ziyaret ederek yetkililer ve vatandaşlardan son gelişmeleri duymak ve ABD ile Türkiye arasındaki ilişkiyi etkileyen konular hakkındaki görüşlerini öğrenmenin kendileri için önemli olduğunu söyledi.ABD'nin Adana Konsolosu Linda Stuart Specht, görüşmenin ardından Güneydoğu Gazeteciler Cemiyeti'nde gazetecilerle bir araya geldi.
Gaziantep, Şanlıurfa ve Diyarbakır'ı kapsayan bir seyahate çıktığını söyleyen ABD Adana Konsolosu Linda Stuart Specht, şunları söyledi: "Bu seyahatte, politik gelişmeler hakkındaki görüşlerini anlamak için politik parti temsilcileriyle görüştük. Aynı zamanda, bölgedeki ekonomik durumu öğrenmek için meslek kuruluşlarıyla da görüştük."Ve programları ilginç olan ve birlikte insanlar arası ilişkileri geliştirmek için çalıştığımız mültecilere destek olan organizasyonlar, okullar ve avukat grupları gibi sivil toplum örgütleriyle görüştük. Valiler ve diğer hükümet yetkilileriyle de toplantılar ayarladık, ancak onlar bu toplantılara katılamadılar."Daha önce bölge gezilerinde ziyaret ettikleri illerin vali ve belediye başkanları ile de görüşmeler gerçekleştiren ABD Adana Konsolosu'nun bu ziyaretler kapsamında Diyarbakır, Şanlıurfa ve Gaziantep'in vali ve belediye başkanları ile görüşmeler ayarlandığı ancak bu görüşmelerin son anda iptal edildiği öğrenildi.
Türkçe karakter kullanılmayan ve büyük harflerle yazılmış yorumlar onaylanmamaktadır.