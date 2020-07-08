  • BIST 119.339
  • Altın 396,084
  • Dolar 6,8576
  • Euro 7,7272
  • Lefkoşa 21 °C
  • Mağusa 24 °C
  • Girne 23 °C
  • Güzelyurt 20 °C
  • İskele 24 °C
  • İstanbul 23 °C
  • Ankara 18 °C
SON DAKİKAKTAMS yarın Kıbrıs Vakıflar Bankası Genel Müdürlüğü önünde basın açıklaması yapacak

ABD koronavirüs aşısı için Novavax'a 1,6 milyar dolar ödeyecek

» »
ABD koronavirüs aşısı için Novavax'a 1,6 milyar dolar ödeyecek
ABD koronavirüs aşısı için Novavax'a 1,6 milyar dolar ödeyecek

Amerika'nın Maryland eyaletinde faaliyet gösteren Novavax isimli ilaç şirketi, ABD hükümetinin, önümüzdeki yılın başında 100 milyon doz Covid-19 aşısı üretmeleri karşılığında kendilerine 1,6 milyar dolar ödeyeceğini açıkladı.

Anlaşmanın, ABD Başkanı Donald Trump'ın yıl sonuna kadar bir Koronavirüs aşısı bulma sözünü yerine getirmesi amacıyla oluşturulan ''Warp Speed'' isimli proje kapsamına yapıldığı kaydedildi.

Novavax şirketi, söz konusu bütçenin, yapılacak tüm test aşamalarını ve üretim sürecini kapsadığını belirtti. ABD hükümeti ile sağlanan anlaşma gereği, yıl sonuna kadar beklenen klinik denemelerin sonuçlarını beklemeden aşı üretimine başlayabileceklerini ifade eden şirket, Koronavirüs aşısının güvenli ve etkili olduğunun onaylanması durumunda da, 2021'in ilk çeyreğinde 50 milyon insan için 100 milyon doz stokuna ulaşılmasını taahhüt etti.

Novavax yöneticisi Stanley Erck de gelecek hafta birinci faz testlerin başlayacağını, üçüncü faz insanlı deneylere de ekim ayında odaklanılacağını açıkladı.

ABD Sağlık Bakanı Alex M. Azar ise konuya ilişkin yaptığı yazılı açıklamada, ''Novavax'ın Warp Speed ​​operasyonunun, aşı çeşitlendirme portföyüne eklenmesi, bu yılın sonunda en kısa sürede güvenli ve etkili bir aşıya sahip olma ihtimalimizi artırıyor.'' ifadelerine yer verdi.

Novavax'ın, haziran ayında, Amerikan birliklerini Koronavirüse karşı korumak için Savunma Bakanlığına 10 milyon doz aşı üretme sözü verdiği ve bunun karşılığında da 60 milyon dolarlık bir kontrat imzaladığı biliniyor.

War Speed projesinin bir parçası olarak mayıs ayında, geliştirdiği aşının ekim ayında hazır olabileceğini söyleyen İngiliz ilaç firması AstraZeneca'ya da 1,2 milyar dolar federal yardım yapılmıştı.

Bunun dışında, Johnson&Johnson, Sanofi, Moderna Therapeutics ve Merck isimli 4 şirket daha Amerikan hükümetinden aşı için federal yardım alan şirketler arasında bulunuyor.

Etiketler: , , , , , , , , , , ,
  • Yorumlar 0
  • Facebook Yorumları 0
UYARI: Küfür, hakaret, rencide edici cümleler veya imalar, inançlara saldırı içeren, imla kuralları ile yazılmamış,
Türkçe karakter kullanılmayan ve büyük harflerle yazılmış yorumlar onaylanmamaktadır.
Bu habere henüz yorum eklenmemiştir.
SON EKLENEN GALERİLER
Diğer Haberler
  • Saner: "Tatar’ın Cumhurbaşkanlığı adaylığının devam etmesinde tam mutabakat var”07 Temmuz 2020 Salı 19:23
  • Askerlik Yasa Tasarısı’nın 4 maddesinde değişiklik öngörülüyor07 Temmuz 2020 Salı 19:20
  • Bakan Pilli:Toplam 991 test yapıldı, pozitif vakaya rastlanmadı07 Temmuz 2020 Salı 19:07
  • Veteriner Dairesi’nden “itlaf” açıklaması ve sosyal medyadaki iddialara yanıt...07 Temmuz 2020 Salı 18:47
  • Bakan Pilli:Toplam 991 test yapıldı, pozitif vakaya rastlanmadı07 Temmuz 2020 Salı 18:26
  • Kıbrıs Türk Emekli Subaylar Derneği Başkanı Kazım And oldu07 Temmuz 2020 Salı 17:46
  • Türkiye KKTC'ye ambulans, ventilatör, 20 bin test kiti ve 2 PCR cihazı hibe edecek07 Temmuz 2020 Salı 17:40
  • Bakanlar Kurulu'ndan bedelli askerlik açıklaması07 Temmuz 2020 Salı 17:36
  • Cumhurbaşkanı Akıncı:Herhangi bir eleştiriye küfürle, hakaretle cevap verilmesini onaylamam mümkün değil07 Temmuz 2020 Salı 17:25
  • Fuat Oktay’dan Eroğlu’na “Geçmiş olsun” telefonu07 Temmuz 2020 Salı 17:10
    • YAZARLAR
    SON DAKİKA HABERLER
    FOTO GALERİ
    12345678
    VİDEO GALERİ
    12345678
    ÇOK OKUNANLAR
    Tüm Hakları Saklıdır © 2014 Detay Kıbrıs | İzinsiz ve kaynak gösterilmeden yayınlanamaz.
    Tel : +90 392 444 79 79 Faks : +90 392 227351
    Haber Scripti