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ABD, Koronavirüs nedeniyle halka para yardımında bulunmayı planlıyor

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ABD, Koronavirüs nedeniyle halka para yardımında bulunmayı planlıyor
ABD, Koronavirüs nedeniyle halka para yardımında bulunmayı planlıyor

ABD Başkanı Donald Trump ve Kongre üyeleri, yeni tip Koronavirüs (Kovid-19) salgınından etkilenen halka çek ile para desteği yapma ihtimali üzerinde duruyor.

Ulusal acil durum ilan edilen ABD'de virüs günden güne daha da yayılırken, piyasalar da sert darbe aldı. Koronavirüs salgını sebebiyle restoranlar, havayolları ve daha birçok sektör çalışamaz hale geldi.

ABD Hazine Bakanı Steve Mnuchin"Başkan maaşlardan kesilen verginin alınmaması fikrine daha yakın olsa da biz direkt olarak ABD'lilere çek gönderme taraftarıyız" dedi.

Mnuchin, iki hafta içinde çekleri göndermeye başlamayı umduklarını ifade ederek, kararın ABD'nin yasama organı Kongre'nin şu anda müzakere ettiği üçüncü Koronavirüs paketinde yer aldığının sinyalini verdi.

Cumhuriyetçilerin Senato'daki iki numarası Josh Thune, halka para yardımı yapılması fikrine "Beyaz Saray'dan büyük ilgi olduğunu" dile getirdi. Thune, muhalefetin de bu yardım kararını desteklediğini dile getirdi.

Kongre üyeleri bu para yardımının işini kaybedenlere ve kısa süreli giderlerini karşılamak için gelire ihtiyacı olanlara fayda sağlayacağını düşünüyor. ABD'de Koronavirüs salgını sebebiyle birçok işletme kepenk indirmiş durumda.

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