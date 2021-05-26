  • BIST 1.405
  • Altın 517,513
  • Dolar 8,4466
  • Euro 10,3277
  • Lefkoşa 36 °C
  • Mağusa 36 °C
  • Girne 32 °C
  • Güzelyurt 34 °C
  • İskele 36 °C
  • İstanbul 23 °C
  • Ankara 30 °C
SON DAKİKABiden'dan İsrail'e destek: Devlet olarak var olma hakkı tanınana kadar barış olmayacak

ABD, Koronavirüsün Kökeninin Yeniden Araştırılmasını İstiyor

» »
ABD Sağlık Bakanı Xavier Becerra, Dünya Sağlık Örgütü (DSÖ) uzmanlarının Çin'de koronavirüsün kaynağını yeniden araştırmasını istedi. ABD, Çin'i ilk araştırmaya etki etmekle suçluyor.
ABD, Koronavirüsün Kökeninin Yeniden Araştırılmasını İstiyor

ABD Sağlık Bakanı Xavier Becerra, Dünya Sağlık Örgütü (DSÖ) uzmanlarının Çin'de koronavirüsün kaynağını yeniden araştırmasını istedi. ABD, Çin'i ilk araştırmaya etki etmekle suçluyor.


Dünya Sağlık Örgütü'nün (DSÖ) yıllık toplantısında konuşan Amerika Birleşik Devletleri (ABD) Sağlık Bakanı Xavier Becerra, uluslararası uzmanların koronavirüsün kaynağını araştırmaya devam etmesi çağrısında bulundu. DSÖ uzmanlarının daha önce Çin'in Vuhan kentinde yaptığı incelemeden sonuç alınamadığını vurgulayan Becerra, incelemenin ikinci aşamasının şeffaf koşullar altında yürütülmesi gerektiğini dile getirdi.


Uzmanların virüsün kökenini ve salgının başlangıcını tespit edebilmek için çalışmalarını bağımsız şekilde sürdürmesi gerektiğini kaydeden ABD'li Bakan, Çin'de yapılan ilk incelemenin kalitesinden ABD'nin kuşkuları olduğuna işaret etti. Becerra, bundan sonraki muhtemel pandemilere karşı erken uyarı sistemi geliştirmek için de ülkeler arasında bilgi alışverişinin iyileştirilmesi gerektiğine değindi.


UZMANLARIN İLK İNCELEMERİNDE VİRÜSÜN HAYVANLARDAN İNSANLARA NASIL BULUŞATIĞI SORUSUNA YANIT BULUNAMAMIŞTI
Koronavirüsün kaynağını bulmak için salgının başlangıç noktası olarak kabul edilen Vuhan'da bu yılın başında incelemeler yapan DSÖ uzmanları, virüsün hayvanlardan insanlara nasıl geçtiği sorusuna yanıt bulamamış ve koronavirüsün "laboratuvar üretimi" olduğu tezinin ise "son derece olasılık dışı" olduğu ifade edilmişti.


Ancak ABD, Çin'i uzmanların araştırmalarına müdahale etmek ve incelemeleri engellemekle suçluyor. Çin, ABD'nin yanı sıra Danimarka, İngiltere, Avustralya ve Japonya ile birlikte 13 ülkenin imza attığı bir açıklamayla da bilim insanlarının verilere ve numunelere erişimini engellemekle eleştirilmişti. Açıklamada, uzmanların hazırladığı raporda virüsün laboratuvar kaynaklı olduğu iddiasının "son derece ihtimal dışı" ifadesinin yer alması için de etkide bulunduğu öne sürülmüştü.


DSÖ uzmanları Vuhan'da hastaneler, araştırma enstitüleri ve yaban hayvan satışı yapılan Huanan pazarında incelemelerde bulunmuş, ilk tespit edilen koronavirüs vakalarından bazılarının bu pazardan kaynaklandığı ortaya çıkmış, ancak hepsinin kökeninin burası olduğuna dair bir kanıt bulunamamıştı.

Etiketler: , ,
  • Yorumlar 0
  • Facebook Yorumları 0
UYARI: Küfür, hakaret, rencide edici cümleler veya imalar, inançlara saldırı içeren, imla kuralları ile yazılmamış,
Türkçe karakter kullanılmayan ve büyük harflerle yazılmış yorumlar onaylanmamaktadır.
Bu habere henüz yorum eklenmemiştir.
SON EKLENEN GALERİLER
Diğer Haberler
  • KITSAB hükümeti eleştirdi!26 Mayıs 2021 Çarşamba 12:59
  • Raziye Kocaismail, Kanser Hastalarına Yardım Derneği'nin Kuruluş Yıldönümünde Mesaj Yayınladı26 Mayıs 2021 Çarşamba 12:08
  • 14 Kişi hakkında Yasal İşlem Başlatıldı26 Mayıs 2021 Çarşamba 12:02
  • Yüzüne Tekme Attı, Burun Kemiğini Kırdı26 Mayıs 2021 Çarşamba 12:00
  • Akdoğan'da Hırsızlık26 Mayıs 2021 Çarşamba 11:59
  • Mağusa İnisiyatifi: Ravelin Burcu üzerine beton dökerek dikilen bayrak direkleri kaldırılsın26 Mayıs 2021 Çarşamba 11:46
  • Girne’de Kanser Tarama Kampanyasına 220 Kadın Başvurdu26 Mayıs 2021 Çarşamba 11:28
  • Omaç Başat kabri başında anılacak26 Mayıs 2021 Çarşamba 11:22
  • Özersay: “Ülkemı̇zdeki Maronı̇tlerı̇n seslerı̇nı̇ duyun, gereklı̇ kolaylığı gösterı̇n”26 Mayıs 2021 Çarşamba 11:03
  • Cumhurbaşkanı Tatar, KKTC Cumhurbaşkanlığı Spor Üst Komitesi ile çevrim içi görüşme gerçekleştirdi26 Mayıs 2021 Çarşamba 10:42
    • YAZARLAR
    SON DAKİKA HABERLER
    FOTO GALERİ
    12345678
    VİDEO GALERİ
    12345678
    ÇOK OKUNANLAR
    Tüm Hakları Saklıdır © 2014 Detay Kıbrıs | İzinsiz ve kaynak gösterilmeden yayınlanamaz.
    Tel : +90 392 444 79 79 Faks : +90 392 227351
    Haber Scripti