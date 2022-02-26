  • BIST 1.952,40
  • Altın 838.515
  • Dolar 13.7124
  • Euro 15.5323
  • Lefkoşa 18 °C
  • Mağusa 17 °C
  • Girne 18 °C
  • Güzelyurt 14 °C
  • İskele 17 °C
  • İstanbul 10 °C
  • Ankara 7 °C
SON DAKİKATurizm Bakanlığı Ocak 2022 verilerini açıkladı

ABD Kovid-19'a karşı maske zorunluluğu uygulamasını gevşetecek

» »
ABD Kovid-19'a karşı maske zorunluluğu uygulamasını gevşetecek
ABD Kovid-19'a karşı maske zorunluluğu uygulamasını gevşetecek

Hastalık Kontrol ve Önleme Merkezinden (CDC) bir yetkiliye göre, ülkede maske takma kurallarında değişikliğe gidilerek, kapalı kamusal alanlarda bu zorunluk gevşetilecek.

Yetkili yeni ölçümlere göre, vaka sayılarının dikkate alınmaya devam edileceğini ve bunun yanı sıra koronovirüsün omicron varyantına bağlı hastaneye yatış sayıları ve hastane kapasitelerinin göz önünde bulundurulacağını belirtti.

Yetkili ayrıca yeni politikanın, ABD hükümetinin odağını tüm enfeksiyon vakaları yerine Kovid-19'dan kaynaklanan ciddi hastalıkları ve ölümleri önlemeye yönelmesiyle bağlantılı olduğunu söyledi.

CDC Direktörü Dr. Rochelle Walensky geçen hafta Beyaz Saray brifinginde, "Hastanelerimizin kalp krizi ve felç geçiren kişilerle ilgilenebilmesi gerekiyor. Acil servislerimiz, acil sorunları olan hastaların sırada beklemesini gerektirmeyecek yoğunlukta olmalı.” ifadesini kullanmıştı.

Öte yandan mevcut yönergelere göre, ABD eyaletlerinin yüzde 95'inde geçerli olan toplu taşımada maske zorunluluğunun yeni CDC kılavuzunda yer alıp almayacağı merak ediliyor.

  • Yorumlar 0
  • Facebook Yorumları 0
UYARI: Küfür, hakaret, rencide edici cümleler veya imalar, inançlara saldırı içeren, imla kuralları ile yazılmamış,
Türkçe karakter kullanılmayan ve büyük harflerle yazılmış yorumlar onaylanmamaktadır.
Bu habere henüz yorum eklenmemiştir.
SON EKLENEN GALERİLER
Diğer Haberler
  • Rusya, AB'nin Ukrayna nedeniyle yaptırım kararına sert karşılık verecek25 Şubat 2022 Cuma 00:00
  • Pentagon: Ukrayna'ya 75 Rus Uçağı Girdi,100 Füze Fırlatıldı, 10 Hava Üssü Vuruldu24 Şubat 2022 Perşembe 21:20
  • Biden, Rusya'ya Yönelik Yeni Yaptırımları Duyuracağı Bir Konuşma Yapacak24 Şubat 2022 Perşembe 19:31
  • Biden, Ulusal Güvenlik Ekibiyle Rusya'nın Ukrayna'ya Müdahalesini Görüştü24 Şubat 2022 Perşembe 19:09
  • Putin için ‘dahi’ diyen Trump’tan U dönüşü: Dünya için çok üzücü24 Şubat 2022 Perşembe 10:26
  • Kanadalı Müslümanlardan, Acil Durumlar Yasası İçin "Şeffaflık" Çağrısı23 Şubat 2022 Çarşamba 22:48
  • ABD'nin Aldığı Yaptırım Kararlarına Moskova Cephesinden Sert Tepki23 Şubat 2022 Çarşamba 21:45
  • ABD'nin Başkenti Aşı Karşıtı Kamyoncuların Protestolarına Hazırlanıyor23 Şubat 2022 Çarşamba 21:38
  • Polis, Tank Hank’in peşinde23 Şubat 2022 Çarşamba 16:30
  • Beyaz Saray: Biden - Putin zirvesi mevcut durumda kesinlikle gerçekleşmeyecek23 Şubat 2022 Çarşamba 12:32
    • YAZARLAR
    SON DAKİKA HABERLER
    FOTO GALERİ
    12345678
    VİDEO GALERİ
    12345678
    ÇOK OKUNANLAR
    Tüm Hakları Saklıdır © 2014 Detay Kıbrıs | İzinsiz ve kaynak gösterilmeden yayınlanamaz.
    Tel : +90 392 444 79 79 Faks : +90 392 227351
    Haber Scripti