  • BIST 2.579,09
  • Altın 964.455
  • Dolar 16.4428
  • Euro 17.647
  • Lefkoşa 26 °C
  • Mağusa 26 °C
  • Girne 26 °C
  • Güzelyurt 25 °C
  • İskele 26 °C
  • İstanbul 23 °C
  • Ankara 24 °C
SON DAKİKAKadınlar da Selülit Problemine Dikkat !

ABD, Küba'ya uyguladığı tüm uçuş yasaklarını kaldırdı

» »
ABD yönetimi, Küba'ya yönelik tüm uçuş yasaklarını kaldırma kararı aldı.
ABD, Küba'ya uyguladığı tüm uçuş yasaklarını kaldırdı

ABD Dışişleri Bakanı Antony Blinken, Ulaştırma Bakanlığına gönderdiği mektupta, Küba uçuşlarına uygulanan kısıtlamaların kaldırılmasını istedi.

Blinken, Küba'ya uçuşların açılmasının Kübalıların yararına ve ABD'nin dış politika çıkarlarına uygun olduğunu ifade etti.

Bakanlığın bunun üzerine, Küba'ya uygulanan ve tüm uçuşları kapsayan yasağı kaldırdığını kaydeden Blinken, iki ülke arasındaki uçuşların sürdürülebileceğini belirtti.

ABD Başkanı Joe Biden, selefi Donald Trump'ın Küba'ya yönelik getirdiği bazı kısıtlamaları mayısta kaldırmıştı. Biden'ın kararıyla Küba'nın başkenti Havana dışındaki kentlere uçuşların ve aile birleşimi programlarının yeniden başlatılacağı duyurulmuştu.

Küba'ya eğitim veya iş amaçlı grup ziyaretlerine de izin verileceği ve bu ülkeye her 3 ay için 1000 dolarlık para gönderme sınırının da kaldırıldığı açıklanmıştı.

Ocak 2020'de dönemin Dışişleri Bakanı Mike Pompeo, yeni bir talimata kadar başkent Havana dışında Küba'ya yapılan tüm uçuşları yasakladıklarını duyurmuştu.

Pompeo alınan karara, "Küba yönetiminin kendi insanlarına baskı yapması ve Venezuela Devlet Başkanı Nicolas Maduro'ya destek vermesini" gerekçe göstermişti.

  • Yorumlar 0
  • Facebook Yorumları 0
UYARI: Küfür, hakaret, rencide edici cümleler veya imalar, inançlara saldırı içeren, imla kuralları ile yazılmamış,
Türkçe karakter kullanılmayan ve büyük harflerle yazılmış yorumlar onaylanmamaktadır.
Bu habere henüz yorum eklenmemiştir.
SON EKLENEN GALERİLER
Diğer Haberler
  • Dünyanın en yaşlı köpeği Guinness Rekorlar Kitabı’nda01 Haziran 2022 Çarşamba 09:30
  • Biden: Rusya’ya ateş edebilecek hiçbir şey göndermeyeceğim31 Mayıs 2022 Salı 16:12
  • Kanada, bireysel silah alım ve satımını yasaklayacak yasa çıkarmaya hazırlanıyor31 Mayıs 2022 Salı 11:25
  • Bireysel silahlanma: Kanada hükümeti, tabanca satın almayı tamamen yasaklamaya hazırlanıyor31 Mayıs 2022 Salı 09:07
  • ABD Temsilciler Meclisi Başkanı Pelosi’nin eşi tutuklandı30 Mayıs 2022 Pazartesi 20:19
  • Çok tartışılmıştı: ABD Adalet Bakanlığı, polisin Teksas’taki saldırıya müdahalesini inceleyecek30 Mayıs 2022 Pazartesi 16:51
  • Kolombiya’da tarihi seçim: Halk sandık başında29 Mayıs 2022 Pazar 19:07
  • New York eyaleti cinsiyetsiz sürücü ehliyetlerine başladı28 Mayıs 2022 Cumartesi 19:26
  • ABD’nin en ünlü ‘perili’ evi satıldı28 Mayıs 2022 Cumartesi 18:31
  • Dr. Öz sonuçlar açıklanmadan zaferini ilan etti28 Mayıs 2022 Cumartesi 16:57
    • YAZARLAR
    SON DAKİKA HABERLER
    FOTO GALERİ
    12345678
    VİDEO GALERİ
    12345678
    ÇOK OKUNANLAR
    Tüm Hakları Saklıdır © 2014 Detay Kıbrıs | İzinsiz ve kaynak gösterilmeden yayınlanamaz.
    Tel : +90 392 444 79 79 Faks : +90 392 227351
    Haber Scripti