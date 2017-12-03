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ABD: Kuzey Kore ile savaş ihtimali artıyor

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ABD: Kuzey Kore ile savaş ihtimali artıyor
Kuzey Kore, BM yaptırımlarına tepki olarak üç gün önce balistik füze denemesi yapmıştı.

Beyaz Saray ulusal güvenlik danışmanı HR McMaster, Kuzey Kore ile savaş ihtimalinin her geçen gün arttığını ama silahlı çatışmanın tek çözüm olmadığını söyledi.

BBC'nin haberine göre, California'da bir güvenlik konferansında konuşan HR McMaster, Kuzey Kore'nin nükleer tehdidine karşı ABD ve müttefiklerinin mücadele edeceğini kaydetti.

Son denemede füze, önceki testlere kıyasla daha yüksekten uçup Japonya açıklarına düştü. Kuzey Kore, BM yaptırımlarına tepki olarak üç gün önce balistik füze denemesi yapmıştı.

Uluslararası toplumun tepkisine ve yaptırımlara rağmen Pyongyang'ın son aylarda nükleer ve füze programını geliştirmeye devam etmesi gerilimi tırmandırdı.
Kuzey Kore ilk nükleer testini Eylül ayında yapmıştı.

Kuzey Kore'nin son füze denemesinin ABD topraklarına erişebileceği iddiaları üzerine ABD Savunma Bakanlığı'nın (Pentagon), Amerika'nın batı kıyılarına takviye kuvvetler konuşlandırdığı belirtiliyor.

ABD Başkanı Donald Trump'ın ulusal güvenlik danışmanı HR McMaster Cumartesi günkü konferansta Kuzey Kore lideri Kim Jong-un'a atıfla şunları söyledi:

"Bu sorunun çözümü için silahlı çatışmadan başka yollar var. Ama artık bu bir yarış çünkü giderek daha da yaklaşıyor ve çok zaman kalmadı."

McMaster, Çin hükümetinin de füzelere yakıt takviyesinin engellenmesi için Kuzey Kore'ye petrol ambargosu uygulaması çağrısında bulundu:

"Çin'den Çin'in çıkarları doğrultusunda hareket etmesini istiyoruz ve daha fazla müdahalede bulunmanın Çin'in de çıkarına olduğuna inanıyoruz."


"Yakıt olmadan füze de fırlatamazsınız"

Beyaz Saray ulusal güvenlik danışmanı HR McMcaster savaş ihtimalinin arttığını ancak tek çözümün 'silahlı çatışma' olmadığını söyledi.
Diğer yandan Kuzey Kore de, Pazartesi günü ortak tatbikat yapmaya hazırlanan iki müttefik Güney Kore ile ABD'yi 'savaş kışkırtıcılığı' yapmakla suçladı.

Kuzey Kore'de iktidar partisinin yayın organı Rodong gazetesinde yer alan baş yazıda "Bu, Kuzey Kore'ye karşı açık ve topyekûn bir provokasyondur ve her an bir nükleer savaşa neden olabilir" dendi.

Kuzey Kore, Perşembe günü fırlattıkları Hwasong-15 füzesinin ABD'nin tümünü vurabileceğini duyurmuştu. Füzenin, 4.475 kilometrelik bir irtifaya ulaştığı ve 53 dakika içinde 950 kilometre yol aldığı belirtildi. Fakat uzmanlar, füzenin 13 bin kilometreden daha fazla yol almış olabileceğine ve ağır savaş başlığını o kadar uzak mesafeye taşıyamayabileceğini söylüyor. Uzmanlar Kuzey Kore'nin atmosfere yeniden girince savaş başlığının parçalanmasını önleyecek bir teknoloji geliştirmiş olabileceğine de inanmıyor.

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